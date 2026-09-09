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Halk TV Türkiye 9 Eylül coşkusu İzmir sokaklarında: Binlerce kişi zafer yürüyüşünde buluştu

9 Eylül coşkusu İzmir sokaklarında: Binlerce kişi zafer yürüyüşünde buluştu

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

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9 Eylül coşkusu İzmir sokaklarında: Binlerce kişi zafer yürüyüşünde buluştu - Fotoğraf: 1
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9 Eylül 1922’de Türk ordusunun İzmir’e girerek işgale son verdiği günün yıl dönümünde, İzmirliler bu kez 104 yıl önceki zaferin izlerini taşıyan aynı güzergâhta buluştu.

9 Eylül coşkusu İzmir sokaklarında: Binlerce kişi zafer yürüyüşünde buluştu - Fotoğraf: 2
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Kutlamaların ilk adreslerinden biri, geleneksel “Zafer Yürüyüşü” oldu. Sabah saatlerinde Basmane Polis Merkezi önünde bir araya gelen İzmirliler, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti.

9 Eylül coşkusu İzmir sokaklarında: Binlerce kişi zafer yürüyüşünde buluştu - Fotoğraf: 3
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Türk ordusunun 104 yıl önce İzmir’e girerken kullandığı güzergâhı takip eden kortej, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Anafartalar Caddesi’nden ilerledi.



9 Eylül coşkusu İzmir sokaklarında: Binlerce kişi zafer yürüyüşünde buluştu - Fotoğraf: 4
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Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yanı sıra Yeni Parti İzmir milletvekilleri Seda Kaya Ösen ve Ednan Arslan, AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, , MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Yeni Parti İl Başkanı Çağatay Güç, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, ilçe belediye başkanları, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

9 Eylül coşkusu İzmir sokaklarında: Binlerce kişi zafer yürüyüşünde buluştu - Fotoğraf: 5
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7’den 70’e İzmirlilerin yer aldığı yürüyüşte 350 metrelik Türk bayrağı açıldı. Kortej Anafartalar Caddesi ve İkiçeşmelik üzerinden ilerlerken, yol kenarlarında toplanan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşe eşlik etti

9 Eylül coşkusu İzmir sokaklarında: Binlerce kişi zafer yürüyüşünde buluştu - Fotoğraf: 6
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İzmir sokakları, marşlar ve bayraklarla 9 Eylül’ün yıl dönümü için yeniden doldu.

9 Eylül coşkusu İzmir sokaklarında: Binlerce kişi zafer yürüyüşünde buluştu - Fotoğraf: 7
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Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda, Türk süvari birliklerinin 9 Eylül 1922’de İzmir’e girişinin temsili canlandırması gerçekleştirildi.

9 Eylül coşkusu İzmir sokaklarında: Binlerce kişi zafer yürüyüşünde buluştu - Fotoğraf: 8
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9 Eylül coşkusu İzmir sokaklarında: Binlerce kişi zafer yürüyüşünde buluştu - Fotoğraf: 9
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9 Eylül coşkusu İzmir sokaklarında: Binlerce kişi zafer yürüyüşünde buluştu - Fotoğraf: 10
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