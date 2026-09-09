9 Eylül coşkusu İzmir sokaklarında: Binlerce kişi zafer yürüyüşünde buluştu

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Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yanı sıra Yeni Parti İzmir milletvekilleri Seda Kaya Ösen ve Ednan Arslan, AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, , MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Yeni Parti İl Başkanı Çağatay Güç, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, ilçe belediye başkanları, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.