9 Eylül coşkusu İzmir sokaklarında: Binlerce kişi zafer yürüyüşünde buluştu
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
9 Eylül 1922’de Türk ordusunun İzmir’e girerek işgale son verdiği günün yıl dönümünde, İzmirliler bu kez 104 yıl önceki zaferin izlerini taşıyan aynı güzergâhta buluştu.
Kutlamaların ilk adreslerinden biri, geleneksel “Zafer Yürüyüşü” oldu. Sabah saatlerinde Basmane Polis Merkezi önünde bir araya gelen İzmirliler, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti.
Türk ordusunun 104 yıl önce İzmir’e girerken kullandığı güzergâhı takip eden kortej, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Anafartalar Caddesi’nden ilerledi.
Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yanı sıra Yeni Parti İzmir milletvekilleri Seda Kaya Ösen ve Ednan Arslan, AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, , MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Yeni Parti İl Başkanı Çağatay Güç, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, ilçe belediye başkanları, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
7’den 70’e İzmirlilerin yer aldığı yürüyüşte 350 metrelik Türk bayrağı açıldı. Kortej Anafartalar Caddesi ve İkiçeşmelik üzerinden ilerlerken, yol kenarlarında toplanan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşe eşlik etti
İzmir sokakları, marşlar ve bayraklarla 9 Eylül’ün yıl dönümü için yeniden doldu.
Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda, Türk süvari birliklerinin 9 Eylül 1922’de İzmir’e girişinin temsili canlandırması gerçekleştirildi.