9 ayda 294 suçlunun iadesi yapıldı: İlk sırada Gürcistan var

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın ilk 9 ayında yurt dışındaki 294 suçlunun Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Gürlek’in paylaştığı verilere göre, 2026’nın ilk 9 ayında en fazla suçlu iadesi 137 kişiyle Gürcistan’dan yapıldı.

Gürlek, 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan üçüncü çeyrekte adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişinin Türkiye’ye getirildiğini belirtti. Bu kişilerin 48’i Gürcistan’dan, 12’si Almanya’dan, 10’u Yunanistan’dan, 3’ü ise İngiltere’den iade edildi.

İLK SIRADA GÜRCİSTAN

2026’nın ilk 9 ayında Türkiye’ye getirilen toplam kişi sayısı 294’e ulaştı. Bu dönemde Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer alırken, Almanya’dan 67, Yunanistan’dan 19, Karadağ’dan 9, Bulgaristan’dan 8 ve İngiltere’den 5 kişi Türkiye’ye getirildi.

Gürlek, iade süreçlerinin Adalet Bakanlığı tarafından İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarıyla koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirtti. Uluslararası adli iş birliğinde mütekabiliyet ilkesinin gözetileceğini ifade eden Gürlek, Türkiye’nin iade taleplerine verilen karşılığın da dikkate alınacağını söyledi.

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, suç ve suçlularla mücadelemizi sınırlarımızın ötesinde de aynı kararlılıkla sürdürüyor; yurt dışına kaçanların yakalanarak Türkiye’ye getirilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.

Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü, İçişleri Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde sürdürdüğümüz çalışmalarla yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerini tavizsiz ve anbean takip ediyoruz.

1 Temmuz’da, “Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler.” demiştik. Aradan geçen üç ayda da bu kararlılığımızdan taviz vermedik.

1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3. çeyreğinde, adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye’ye iade edildi. Bunların 48’i Gürcistan’dan, 12’si Almanya’dan, 10’u Yunanistan’dan, 3’ü ise İngiltere’den ülkemize getirildi.

Böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye’ye getirilen toplam kişi sayısı 294’e ulaştı. Bu dönemde Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer alırken; Almanya’dan 67, Yunanistan’dan 19, Karadağ’dan 9, Bulgaristan’dan 8 ve İngiltere’den 5 kişi getirildi.

Uluslararası adli iş birliğinde mütekabiliyet ilkesini gözetmeye ve haklı iade taleplerimize verilen karşılığı dikkate almaya devam edeceğiz.

Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın; teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız.