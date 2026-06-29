83 yaşındaki adamı dolandırdılar: Evdeki 72 milyon liralık altını elden teslim etti!

Beşiktaş’ta meydana gelen akıl almaz dolandırıcılık olayında, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 83 yaşındaki yaşlı bir adamı tuzağa düşüren şebekeye yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi.

72 MİLYON LİRALIK TELEFON TUZAĞI

Olay, 16 Nisan günü Beşiktaş'ta meydana geldi. 83 yaşındaki Dinçer K., kendisini telefonla arayıp polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmelerine ve baskılarına kandı. Yaşlı adam, evinde bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 72 milyon lira olan tam 1.758 adet cumhuriyet altınını dolandırıcılara elden teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Dinçer K., emniyete giderek şikayetçi oldu.

EMNİYET BİRİMLERİ ŞEBEKENİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği’nin ortak koordinasyonuyla şüphelilerin izini sürmeye başladı.

Yapılan teknik takip çalışmaları sonucunda şebeke üyelerinin kimlikleri belirlendi.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 5 GÖZALTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, dolandırıcılık şebekesinde "Eldenci", "Aracı", "üst aracı" ve "Atıcı" gibi farklı suç rolleriyle görev aldıkları tespit edilen şüpheliler Mehmet Uçak, Hasan Taş, İsmail Aygin, Fethi Kaymaz ve Selahattin Akmeşe’nin adresleri saptandı.

İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla bu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

FİRARİ İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma dosyasında dolandırıcılığın "Organizatör"ü olduğu değerlendirilen şüpheli Hakan Ural ile şebekede "Atıcı" konumunda yer alan Ahmet Karatay’ın yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin çalışmaları sürüyor. (DHA)