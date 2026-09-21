82 yaşındaki ünlü oyuncu aldığı maaşa isyan etti

Sadri Alışık Ödül Töreni'nde ödül alan 82 yaşındaki usta oyuncu Bilge Şen, sahnede yaptığı konuşmayla geceye damga vurdu. Yıllarını sanata ve devlete adadığını belirten ünlü oyuncu, aldığı emekli maaşını açıklayarak duruma tepki gösterdi.

Bilge Şen, yıllarca yer aldığı başarılı projelere rağmen hak ettiği değeri göremediğini ifade ederek duygularını dile getirdi.

"44 BİN TL MAAŞ ALIYORUM, HALEN ÇALIŞIYORUM"

Ödülünü almak üzere sahneye çıkan 82 yaşındaki usta oyuncu, devlete sunduğu onlarca yıllık hizmetin karşılığında aldığı maaşı açıklayarak isyan etti. Bilge Şen sahnede şu ifadeleri kullandı:

"46 yıl devlete hizmet ettim hani kaldırdım ya altın portakalı hala çalışıyorum diye. 44 bin lira maaş alıyorum hala çalışıyorum."

"ÇOK GÜZEL OYUNLARDA OYNADIK, KIYAMETLER KOPARDIK"

Sanat hayatı boyunca imza attığı başarılı işlere ve sahnelediği performanslara değinen Bilge Şen, ödül ve takdir konusundaki kırgınlığını da "Bize ödül vermediler çok güzel oyunlarda oynadık kıyametler kopardık" sözleriyle ifade etti.