80 yaşındaki engellinin boynunu kırmaya çalıştı! Kasklı saldırgan yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde, evinin bahçesinde oturan 80 yaşındaki ortopedik engelli H.H.B. saldırıya uğradı. Yaşlı adamın boynunu kırmaya motosiklet kasklı 44 yaşındaki A.Y., tutuklandı.

Olay, 24 Temmuz’da Erdemli'nin Koyuncu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yüzünü kaskla gizleyen A.Y., bahçede sandalyede oturan H.H.B.’yi henüz bilinmeyen bir nedenle darbetti.

Kendisini savunamayan yaşlı adam yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ağır yaralanan H.H.B., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

380 SAATLİK KAYITLA YAKALANDI

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kayıtları ile çevredeki 114 güvenlik kamerasına ait yaklaşık 380 saatlik görüntü incelendi. Yapılan incelemede saldırganın A.Y. olduğu belirlendi.

Polis ekipleri üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Saklandığı evde gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)