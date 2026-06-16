80 yaşında tekerlekli sandalye ile Silivri'ye geldi! Buğra Gökce'nin annesinden ağlatan sözler

İBB davasında tutuklu yargılanan Buğra Gökce’ye destek olmak için 80 yaşındaki annesi Şeyma Gökce, sağlık sorunlarına rağmen tekerlekli sandalye ile Silivri’deki duruşmaya katıldı.

İlk kez mahkeme salonuna geldiğini belirten Şeyma Gökce, yaşadıkları sürece tepki göstererek, “Bu kadar yorgunluğumuz, hastalıklarımız var. Bizi bu hale getirenlere hakkımı helal etmiyorum. Bizden daha kötü günler görsünler” dedi.

80 YAŞINDA TEKERLEKLİ SANDALYE İLE SİLVİRİ'YE GELDİ!

Halk TV muhabiri Gamze Altunay'ın aktardığına göre, yüksek tansiyon nedeniyle zorlandığını anlatan Şeyma Gökce, oğlunun kendisini görünce duygulandığını belirterek, “'Anne durma, git dinlen' dedi ama dayanamadım. Oğlumu askerlerin arasında görünce çok üzüldüm. Benim oğlum öyle biri değil. Ama kader böyle getirdi” ifadelerini kullandı.

Savunmasını dinledikçe mutlu olduğunu söyleyen anne Gökce, “Kendini iyi ifade ettiğini görünce sevindim. Ama bunları yapanları affetmiyorum. Eşlerin, çocukların, annelerin bu şekilde kapılarda bekletilmesi insanlık dışı” diye konuştu.

Hiçbir anne ve babanın benzer acılar yaşamamasını dileyen Şeyma Gökce, “Üç evladım var. Allah hepsine uzun ömür versin. Hiçbir aileye bu kötü günleri yaşatmasın. Hiçbir çocuk da haksız yere babasız kalmasın” dedi.

Buğra Gökce’nin ağabeyi ise yaşadıkları duyguları herkesin anlayabileceğini belirterek, “Bu topraklarda yaşayan herkes neyin ne olduğunu biliyor. İçeriye aslan gibi bir evlat verdik. Doğrular adına yaşıyoruz. Bizim boğazımızdan haram lokma geçmedi, geçmez. En büyük adalet sahibi millettir” ifadelerini kullandı.