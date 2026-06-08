Süper El Nino İzmir barajlarını kurtaracak mı ?

İzmir barajlarında haziran erimesi gün gün belirginleşiyor. Kentin ana su kaynağı Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk yüzde 54,07'ye geriledi, barajların erime hızı belirgin biçimde arttı.

Balçova Barajı yüzde 89,15'e düşerek ilk kez yüzde 90'ın altına indi.

Alaçatı Kutlu Aktaş Brajı ise yüzde 71,88'e geriledi, mayıs ortasından bu yana yaklaşık yüzde 4 doluluk kaybetti. Çeşme yarımadasında yaz turizm sezonu ilerledikçe bu baraj üzerindeki baskının artması bekleniyor.

Ürkmez Barajı yüzde 97,55 ile doluluk oranı değişmeyen tek baraj, Gördes Barajı da yüzde 41,22'de sabit kalmaya devam ediyor.

Tüm barajlardaki toplam kullanılabilir su 361,5 milyon metreküp seviyesi de. Geçen yılın aynı tarihinde bu rakam 65,2 milyon metreküptü.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI (8 HAZİRAN 2026)

Tahtalı Barajı: %54,07

%54,07 Balçova Barajı: %89,15

%89,15 Ürkmez Barajı: %97,55

%97,55 Gördes Barajı: %41,22

%41,22 Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %71,88

HAZİRANIN İLK HAFTASINDA İZMİR'İN SU BÜTÇESİ NASIL SEYRETTİ?

Haziran ayının ilk haftası tamamlandı ve İzmir barajlarındaki erime trendi netleşti. 1 Haziran'da yüzde 54,48 seviyesinde olan Tahtalı Barajı , bugün yüzde 54,07'ye geriledi. Geçen hafta açıklanan üretim verilerine göre Tahtalı'nın günlük su üretimindeki payı yüzde 16,9'da kalırken, Gördes yüzde 25,4'le en büyük su kaynağı olmuştu.

Tahtalı'daki 155,2 milyon metreküp kullanılabilir su, geçen yılın aynı tarihindeki 39,9 milyon metreküpün 3,9 katı. Tüm barajlardaki 361,5 milyon metreküplük stok ise günlük tüketime bölündüğünde yaklaşık 519 günlük su güvencesine karşılık geliyor. Geçen yılki su miktarı sadece 94 gün yetiyordu.

Geçen yaz Tahtalı Barajı'nın ne kadar hızlı eriyebildiğini bize göstermişti. 2025'te haziran başında yüzde 14 olan doluluk, yaz boyunca düşmeye devam ederek Aralık'ta yüzde 0,13'e inmişti.

Bu yılın başlangıcı çok daha güçlü ve İZSU'nun su kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi Tahtalı'nın erime hızını yavaşlatıyor. Yine de Alaçatı'nın mayıs ortasından bu yana yüzde 4 düşmei, Çeşme yarımadası özelinde yaz su baskısının erken başladığını gösteriyor.

Barajlardaki erimeye rağmen yazın yaşanacak Bir Süper El Nino dalgasıyla gelen yağmurlar İzmir'in barajlarını doldurabilir.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

İzmir geçen yazın su krizini hala unutmadı. Tahtalı Barajı fiilen tükenmiş, 13 ilçede 6 ay boyunca gece kesintileri uygulanmıştı. Bu yılki baraj doluluk oranları geçen yıldan kat kat güçlü olsa da yaz aylarının getireceği tüketim artışı ve buharlaşma, baraj seviyelerinin yakından izlenmesini zorunlu kılıyor.

DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajda bulunan suyun, barajın alabileceği maksimum suya oranı yüzde cinsinden hesaplandığında doluluk oranını veriyor. Yağışlar oranı yükseltirken tüketim ve buharlaşma düşürüyor. İZSU bu oranı aktif doluluk olarak açıklıyor, barajın dibindeki kullanılamayan ölü hacim hesabın dışında tutuluyor.

TOPLAM DOLULUK İLE AKTİF DOLULUK NEDEN FARKLI RAKAMLAR?

Barajların tabanında fiziksel olarak çekilmesi mümkün olmayan bir su katmanı bulunuyor ve buna ölü hacim deniyor. Toplam doluluk bu kısmı da kapsarken aktif doluluk yalnızca şebekeye verilebilecek suyu gösteriyor. İZSU verileri aktif doluluk üzerinden paylaşıldığından İzmir'in gerçek su durumunu doğrudan yansıtıyor.

İZMİR'İN SU GÜVENLİĞİNİ NE BELİRLİYOR?

Tahtalı Barajı 155 milyon metreküplük kullanılabilir suyla kentin en büyük tekil su rezervi. Ancak İZSU geçen yazın ardından su kaynaklarını çeşitlendirdi. Gördes ve yer altı kuyularının payı arttı. Yine de Tahtalı'nın doluluk seviyesi İzmir'in yazı nasıl geçireceğinin en kritik göstergesi olmayı sürdürüyor.

BARAJLARDA DOLULUK DÜŞTÜĞÜNDE İZMİR'DE NE OLUYOR?

2025 yazında Tahtalı yüzde 10'un altına indiğinde 13 ilçede gece 23:00-05:00 arası su kesintileri uygulanmıştı. Büyük bir krizle savaşan İZSU Gördes'in ölü hacminden su çekmiş, yıllardır kullanılmayan Güzelhisar hattını devreye almış ve yer altı kuyularını yenilemişti. Tüm bu çabalarla kentin su ihtiyacının ancak yüzde 28'i karşılanabilmişti. Barajlarda doluluk oranlarının düşmesi bu senaryoların tekrar edilmesine yol açabilir.

İZMİR BARAJLARINDAKİ SU HANGİ AMAÇLARLA KULLANILIYOR?

Tahtalı, Gördes ve Balçova barajları içme suyu üretiyor. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı Çeşme yarımadasına hem içme hem sulama suyu sağlıyor. Güzelhisar Barajı normalde sulamaya yönelik çalışıyor ama kriz dönemlerinde içme suyuna destek verebiliyor.