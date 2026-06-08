Ankara barajlarında tarih yazıldı: Bir haftada geçen senenin tam 3 katı su geldi

Ankara barajlarındaki yükseliş yavaş ama kararlı biçimde devam ediyor. ASKİ'nin 8 Haziran Pazartesi günü açıkladığı verilere göre toplam doluluk yüzde 49,22, aktif doluluk ise yüzde 43,31 seviyesinde. Günlük tüketimin 1,45 milyon metreküpe çıkması, gelen suyun büyük bölümünü yutarak doluluk artışını frenliyor.

Barajlardaki toplam su 716 milyon metreküpe, aktif kullanılabilir su ise 564,3 milyon metreküpe çıktı. Geçen yılın aynı tarihinde aktif su 235,6 milyon metreküptü, bu yılki su stoğu geçen yılın 2,4 katına ulaştı.

Haziran ayının ilk haftasında barajlara toplam 16,3 milyon metreküp su girdi. Geçen yılın tüm haziran ayında gelen su yalnızca 5,6 milyon metreküpteydi. Ankara'da 2026 haziran ayında 1 haftada barajlara gelen su, 2025 yılının haziran ayının tümünü üçe katlamış oldu.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI (8 HAZİRAN 2026)

Çamlıdere Barajı: %43,82

%43,82 Kesikköprü Barajı: %100

%100 Kargalı Barajı: %100

%100 Akyar Barajı: %84,84

%84,84 Eğrekkaya Barajı: %81,60

%81,60 Kavşakkaya Barajı: %71,99

%71,99 Çubuk 2 Barajı: %70,79

%70,79 Kurtboğazı Barajı: %34,27

%34,27 Peçenek Barajı: %27,48

%27,48 Türkşerefli Barajı: %10,14

YÜZDE 50 GELİR Mİ?

Ankara barajlarında toplam doluluk yüzde 49,22'ye ulaştı, hedeflenen yüzde 50'ye çok az kaldı. Ancak son günlerde artış hızı belirgin biçimde yavaşladı. Bunun sebebi haziran sıcaklarıyla birlikte günlük tüketimin 1,45 milyon metreküpe çıkması. Barajlara gelen suyun önemli bir kısmı doğrudan tüketiliyor ve doluluk oranına yansıyamıyor. Bu tempoda yüzde 50'ye ulaşmak bir ila iki haftayı bulabilir.

Ankara'nın omurgası Çamlıdere yüzde 43,82'ye yükseldi ve barajda 485,6 milyon metreküp su bulunuyor. ASKİ verilerine göre Çamlıdere'den günlük 866 bin, Kurtboğazı'ndan 472 bin metreküp su çekilirken, Kesikköprü'den son günlerde su alınmıyor.

Barajlardaki aktif kullanılabilir su 564 milyon metreküp seviyesinde. Bu stok günlük tüketime bölündüğünde Ankara'nın yaklaşık 389 günlük su rezervi olduğu ortaya çıkıyor. Geçen yıl aynı tarihte bu rakam 164 gündü.

Başkent yazı geçen yıla göre çok daha güçlü bir konumda karşılıyor, ancak Çamlıdere'den çekilen günlük su miktarının yüksek seyretmesi, yaz boyunca su yönetiminin dikkatle sürdürülmesi gerektiğini gösteriyor.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Geçen yılın Aralık ayında Ankara'nın barajlarındaki aktif su yüzde 1,60'a kadar düşmüş ve şehir fiilen susuz kalmanın eşiğine gelmişti. Yaşanan bu kriz, baraj doluluk oranlarının Ankaralılar için ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdi.

DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajdaki suyun, barajın taşıyabileceği en fazla suya oranına baraj doluluk oranı deniyor. Yağışlar ve kar erimeleri oranı yukarı çekerken günlük tüketim ve buharlaşma su miktarını aşağı çekiyor. ASKİ her gün güncellenen bu oranı kamuoyuyla paylaşıyor.

NEDEN İKİ AYRI DOLULUK ORANI VAR?

Barajın tabanında kalan ve teknik nedenlerle pompalanıp kullanılamayan su ölü hacim olarak biliniyor. Toplam doluluk bu kısmı da hesaba katıyor, aktif doluluk ise yalnızca Ankara'nın musluklarına gerçekten ulaştırılabilecek suyu kapsıyor. Su yönetimi kararlarında aktif doluluk esas alınıyor.

YAZ ÖNCESİ GÜVENLİ SEVİYE NE OLMALI?

Uzmanlar toplam dolulukta yüzde 40-50 bandını yaz öncesi hedef olarak çiziyor. Yüzde 30'un altı kriz bölgesi, aktif dolulukta yüzde 20'nin altı ise alarm noktası kabul ediliyor. Ankara'nın baraj kapasitesinin yıllık su ihtiyacının üç katı olması, düşük yüzdelerin bile ciddi miktarlarda suya karşılık gelmesini sağlıyor. Yine de asıl önemli olan aktif suyun günlük tüketime oranı.

SU AZALDIĞINDA ANKARA'DA GÜNLÜK HAYAT NASIL ETKİLENİYOR?

Barajlarda doluluk oranı düştükçe önce şebekedeki basınç zayıflıyor ve yüksek katlara su ulaşmakta güçlük çekiliyor. Devamında ise tüketimi sınırlamak için dönüşümlü kesintiler uygulanıyor. 2025 Aralık'ında aktif doluluk yüzde 1,60'a gerilediğinde Ankara bu senaryonun tam ortasında kalmış ve kentte yaygın su sıkıntısı yaşanmıştı.

ANKARA BARAJLARINDAKİ SU NE AMAÇLA KULLANILIYOR?

Dokuz barajın büyük çoğunluğu içme ve kullanma suyu üretiyor. Kızılırmak üzerindeki Kesikköprü hem su, hem de yıllık ~250 GWh elektrik enerjisi sağlayan tek istisna. Kentin su yükünün ağırlığını taşıyan Çamlıdere'den çekilen su, 47 km'lik boru hattıyla İvedik İSAT'a ulaşıyor ve oradan başkentin musluklarına veriliyor.