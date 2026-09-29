8 bin işçi tarlaya indi: Avrupa ülkeleri 'kırmızı altın' için sıraya girdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde coğrafi işaretle tescillenen İslahiye biberinde pul ve toz biber mesaisi aralıksız sürüyor. Mevsimsel etkenler sebebiyle tarlada yüzde 20 rekolte kaybı öngörülürken, bu sezon yaklaşık 44 bin ton mahsul bekleniyor. Yörede 'kırmızı altın' olarak adlandırılan tescilli lezzet, tesislerde işlendikten sonra doğrudan Avrupa pazarına ihraç ediliyor.

22 BİN DEKARDA HUMMALI ÇALIŞMA

Türkiye'nin kırmızı biber ihtiyacının büyük kısmını karşılayan ilçede üretim, tam 22 bin dekar arazide yürütülüyor. Tarlalardan toplanarak mahallelere kurulan alanlara getirilen ürünler, 8 bin mevsimlik tarım işçisi tarafından tek tek çöplerinden ayıklanıyor. Temizleme ve sap çekme mesaisinde ter döken kadın emekçiler, hummalı çalışmalarıyla aile bütçelerine can suyu sağlıyor.

GÜNEŞTE KURUTULUP FABRİKALARA TAŞINIYOR

Çöpleri titizlikle ayıklanıp parçalanan taze biberler, açık alanlara serilerek sonbahar güneşi altında doğal yöntemlerle kurutuluyor. Kurutulan mahsuller, ilçe genelinde faaliyet yürüten 25 modern tesiste özenle işlenerek toz ve pul bibere dönüştürülüyor.

AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR

Sahadaki üretim temposunu ve rekolte durumunu değerlendiren İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, kırmızı altının bölge tarımındaki değerini vurguladı. Kadınların üretim sürecindeki rolüne dikkat çeken Erdoğan, iki ay boyunca sürecek mesainin bölge ekonomisine katkısını aktardı.

“İlçemizin önemli gelir kaynaklarında olan ‘İslahiye biberi’ olarak tescillenen kırmızıbiberde hasadımız devam ediyor. ‘Kırmızı altın’ olarak adlandırdığımız biberde 2 ay süreyle 8 bin mevsimlik işçilerimizle tarlada hasadı yapılan biberlerimiz, 25 biber fabrikalarımızda ve mahalle aralarında kurulan alanlarda tek tek çöpleri çekiliyor. Çöpü çekilen biberler parçalandıktan sonra serilerek güneşte kurutuluyor. Kurutulan biberler 25 biber fabrikamızda toz ve pul biber olarak işlenerek iç piyasanın yanında Avrupa'ya ihracat edilmektedir”

(DHA)