8 ayda 10 milyon tanesi denetlendi: Ölümlü kaza sayısı azaldı

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2026’nın ilk 8 ayında 9 milyon 891 bin 408 motosiklet denetlendi. Motosiklet denetimleri 2021-2025 yılları ortalamasına göre yüzde 108 artarken, ölümlü ve yaralanmalı kazalardaki can kaybı 328 kişi azalarak 2 bin 839’a geriledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin motosikletlere yönelik denetimleri sıklaştırma kararı cezai işlem ve ölüm oranlarında düşüşe neden oldu. Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda, motosikletlerin trafikteki güvenliğini ve görünürlüğünü artırmaya yönelik motosiklet denetimleri eylem planı kapsamında çalışmalar yürütüldü. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılının 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 9 milyon 426 bin 276 motosiklet denetlenirken, 2026 yılının aynı döneminde bu sayı 9 milyon 891 bin 408’e yükseldi. 2021-2025 yıllarının ilk 8 aylık dönemlerinde motosiklet denetimlerinin ortalaması ise 4 milyon 749 bin 400 olarak gerçekleşti.

8 AYDA 120 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ DENETLENDİ

Yine bakanlık verilerine göre motosikletler dahil olmak üzere tüm araçlara yönelik denetimler de artırıldı. 2025 yılının ilk 8 ayında 110 milyon 7 bin 655 araç denetlenirken, 2026 yılının aynı döneminde 120 milyon 960 bin 527 araç denetlendi. 2021-2025 yıllarının ilk 8 aylık dönemlerinde denetlenen araç sayısı ortalama 77 milyon 859 bin 940 olurken, 2026 yılının aynı dönemindeki denetimler bu ortalamaya göre yüzde 55 arttı.

Denetimlerin artırılmasıyla birlikte ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki can kaybı sayısında da düşüş görüldü. 2025 yılının ilk 8 ayında 3 bin 167 olan can kaybı sayısı, 2026 yılının aynı döneminde 2 bin 839’a geriledi. Böylece 328 can kaybının önüne geçildi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANAN ARAÇ SAYISI AZALDI

27 Şubat 2026 tarihinde Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelerin ardından denetimler artırılırken, cezai işlem uygulanan araç sayısında düşüş yaşandı.

27 Şubat-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında 86 milyon 505 bin 75 araç denetlenirken, 18 milyon 600 bin 802 araca cezai işlem uygulandı. Düzenlemelerin yürürlüğe girdiği 27 Şubat sonrasında aynı dönemde 95 milyon 255 bin 745 araç denetlendi, cezai işlem uygulanan araç sayısı ise 14 milyon 477 bin 788’e geriledi. Aynı dönemde ölümlü trafik kazalarının sayısı da bin 158’den 969’a düştü.

MOTOSİKLETLERE YÖNELİK YENİ UYGULAMALAR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatı doğrultusunda hayata geçirilen, motosiklet eylem planı da kazaların önlenmesinde etkili oldu. Plan kapsamda trafik ışıklarında motosikletler için özel bekleme alanları oluşturulması, duran veya yavaş ilerleyen trafikte kontrollü şerit paylaşımı uygulamasının belirlenen pilot ilde test edilmesi öngörülüyor.

Gece sürüşlerinde fark edilebilirliğin artırılması amacıyla reflektif malzeme kullanımının teşvik edilmesi, ABS gibi ileri güvenlik sistemlerinin yaygınlaştırılması ve mevzuata aykırı motor gücü artırımı ile teknik modifikasyonlara yönelik denetimlerin sıkılaştırılması planlanıyor.

Ayrıca resmi ve sivil trafik ekiplerinin elektronik denetim sistemlerinden de yararlanarak tehlikeli sürüş ve ekipman eksikliği gibi ihlallere yönelik müşterek denetimler gerçekleştirmesi, okullarda bilinçlendirme çalışmaları yapılması ve sürücülere özel güvenli sürüş eğitimleri verilmesi hedefleniyor. (ANKA)