77 yıldır kazılıyor, binlerce yıllık cadde ilk kez gün yüzüne çıktı

Antik dönemde Pamfilya'nın en önemli liman kenti olan Side'de kazılar 1947'den bu yana aralıksız sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında son yıllarda çalışmaların hızlandırıldığı kentte bu kez kentin iki ana kapısından biri olan doğu kapısına uzanan cadde ile çevresindeki sokaklar toprak altından çıkarıldı.

ERKEN İMPARATORLUK DÖNEMİNE AİT CADDE

Side Antik Kenti Kazı Başkanı, Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, bulguların kent tarihi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

"Doğu kapısına uzanan caddeyi açtık. Kentin tarihine ve tarihsel evrelerine ait önemli bilgiler edindik. Erken imparatorluk döneminde inşa edilmiş bir caddenin kullanımını evreleriyle tespit ettik. Ayrıca bu caddenin güneyine açılan sokakta daha önce hiç kazı yapılmamıştı. Sokağı açarken bölgenin tarihsel süreçlerini tespit etme ve yorumlama fırsatı yakaladık."

Alanyalı, bu yıl kara ve deniz surları bölümünde de kazı çalışmalarının planlandığını, deniz surlarındaki çalışmalar tamamlandığında güçlendirilen surların kontrollü bir sınır oluşturacağını belirtti.

MÖ 2000'LERE UZANAN DENİZ TİCARETİ

Kazılarda elde edilen bulgular Side'nin denizcilik tarihini de yeniden şekillendiriyor. Alara Çayı kıyısında bronz çağa ait gemi çapasının bulunması, bölgede MÖ 2000'li yıllarda da yoğun deniz ticaretinin var olduğuna işaret ediyor. Alanyalı, Ege ve Karadeniz'den gelen tüccarların izlerinin buluntular sayesinde takip edilebildiğini aktardı.

Alanyalı, Side'nin yalnızca bir deniz kenti olmadığını da vurguladı.

"Side önemli bir deniz kenti ama aynı zamanda Melas Nehri'nin getirdiği alüvyonlu topraklar dolayısıyla bir tarım kenti. Suyla gelen kumullar bir süre sonra limanı hızla dolduruyor. Sideliler bir süre sonra limanın yerini değiştirmek zorunda kalıyor. Yaptığımız çalışmalarda bölgede irili ufaklı başka limanlar olduğunu tespit ettik."

(AA)