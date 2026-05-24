77 yıl ceza ile aranan firari yakalandı
Kayseri’de çeşitli suçlardan hakkında 77 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, “hırsızlık”, “tehdit” ve “mala zarar verme” suçlarından aranan Ş.Y.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda firari hükümlü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.Y., cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi