76 milyarlık bahis parası kriptoyla kaçırıldı: 69 şüpheli adliyede

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca (MASAK) hazırlanan "Analiz ve Değerlendirme Raporu" doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

İncelemelerde şüphelilerin, elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardığı, ardından büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettiği belirlendi. Para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

100 BİNİ AŞKIN İŞLEM VE 76,2 MİLYAR TL HACİM

Şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtlarının incelenmesiyle transferlerin boyutu ortaya çıkarıldı. Banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu tespit edildi. Bu paranın bir kısmının kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı belirlendi.

KRİPTO VARLIKLARLA İZ KAYBETTİRME ÇABASI

Kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT’ye dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği saptandı. Bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve söz konusu parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığı kayıtlara geçti.

69 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, 10 Temmuz Cuma günü şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda ilk etapta 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 69'a yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 69 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.