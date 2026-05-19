Halk TV Türkiye 73 yaşındaki dedesini para yüzünden bıçakladı

Eskişehir’de para meselesi yüzünden çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç, 73 yaşındaki dedesini 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan torun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Eskişehir'de Erenköy Mahallesi Bozkaya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Emir Musa G. ile 73 yaşındaki dedesi Musa G. arasında para meselesi yüzünden bir tartışma çıktı.

Sözlü olarak başlayan tartışmanın kısa sürede büyümesi ve kavgaya dönüşmesi üzerine Emir Musa G., yanındaki bıçakla dedesine saldırdı.

DEDESİNİ 3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Gözü dönen torun, dedesi Musa G.'yi vücudunun 3 farklı yerinden bıçaklayarak kanlar içinde bıraktı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan dede Musa G., 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hızlıca Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı adamın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGAN TORUN TUTUKLANDI

Dedesini bıçakladıktan sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Emir Musa G., emniyete götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)

