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71 yaşındaki adam denizde ölü bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Özelçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

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71 yaşındaki adam denizde ölü bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Merkez Mahallesi iskele mevkiinde su yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖLCÜK'TE DENİZDE CESET BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler, su yüzeyindeki kişiyi tekneyle alarak kıyıya çıkardı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde, kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CENAZENİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemeler sonucunda, hayatını kaybeden kişinin 71 yaşındaki Mustafa Özelçi olduğu belirlendi. Özelçi'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, cesedin denizde bulunma koşulları ve ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlattı. Yetkililer, olayın aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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