Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 700 yıllık mezarları böyle açmışlar! Ekipler harekete geçti

700 yıllık mezarları böyle açmışlar! Ekipler harekete geçti

Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki bir kabristanda yürütülen kazı çalışması, usule aykırı gerçekleştirildiği iddiası üzerine durduruldu. Yaklaşık 700 yıllık kabirlerin belirlenen usul ve saatlerin dışında izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
700 yıllık mezarları böyle açmışlar! Ekipler harekete geçti

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir kabristanda gerçekleştirilen kazı, usulsüz yapıldığı iddiasıyla durduruldu.

Tarihi kabristan alanında usulüne uygun olmadan kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve ilgili kurum ekipleri sevk edildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

700 yıllık mezarları böyle açmışlar! Ekipler harekete geçti - Resim : 2

Yapılan incelemelerde bazı mezarların açıldığı ve mezar taşlarının yerinden kaldırıldığı belirlendi. Yetkililerin müdahalesinin ardından açılan mezar yeniden kapatıldı, mezar taşları ise yerlerine yerleştirildi.

Çevredeki vatandaşlarla kazıyı gerçekleştiren kişiler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

''YAPILAN İŞLEM DOĞRU DEĞİLDİR''

Emekli öğretmen Abdurrahman Zeynel, gazetecilere, kabristanda tarihi öneme sahip mezarların bulunduğunu belirterek, "13 asırlık Erzurum Müftüsü İmam Davut'un ve bir başka kişinin kabri burada bulunuyor. Yaklaşık 700 yıllık kabirler usulüne uygun olmadan açılmış. İslami esaslara göre hareket edilmeden kemikler çıkarılmış. Yapılan işlem doğru değildir, ne İslami ne de milli değerlere uygun değildir." dedi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Erzurum Polis
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro