700 yıllık mezarları böyle açmışlar! Ekipler harekete geçti

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir kabristanda gerçekleştirilen kazı, usulsüz yapıldığı iddiasıyla durduruldu.

Tarihi kabristan alanında usulüne uygun olmadan kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve ilgili kurum ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde bazı mezarların açıldığı ve mezar taşlarının yerinden kaldırıldığı belirlendi. Yetkililerin müdahalesinin ardından açılan mezar yeniden kapatıldı, mezar taşları ise yerlerine yerleştirildi.

Çevredeki vatandaşlarla kazıyı gerçekleştiren kişiler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

''YAPILAN İŞLEM DOĞRU DEĞİLDİR''

Emekli öğretmen Abdurrahman Zeynel, gazetecilere, kabristanda tarihi öneme sahip mezarların bulunduğunu belirterek, "13 asırlık Erzurum Müftüsü İmam Davut'un ve bir başka kişinin kabri burada bulunuyor. Yaklaşık 700 yıllık kabirler usulüne uygun olmadan açılmış. İslami esaslara göre hareket edilmeden kemikler çıkarılmış. Yapılan işlem doğru değildir, ne İslami ne de milli değerlere uygun değildir." dedi. (AA)