700 yıldır şifa dağıtıyor: Kudret Havuzu'nda ne klor var ne kimyasal, sıcaklığı yaz kış değişmiyor

Malatya'nın Darende ilçesinde Tohma Kanyonu'ndaki kayalıkların arasından çıkan doğal kaynak suyu, ilçede yüzyıllardır bilinen Kudret Havuzu'nu besliyor. Yapılan düzenlemelerle modern bir yüzme kompleksine dönüştürülen havuz, havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek isteyenlerin akınına uğradı.

YAZ KIŞ 22 DERECE, KİMYASAL YOK

Havuzun en dikkat çeken özelliği yılın dört mevsimi 22 derecede sabit kalan su sıcaklığı. Dakikada 11 metreküp debiyle kayaların arasından çıkan kaynak suyu havuzu sürekli besliyor.

Doğal suyun kesintisiz yenilenmesi sayesinde havuzda kimyasal ya da klor kullanılmıyor. Saatte 10 ton su ile kendini yenileyen havuzlar 2 saatte bir tam devir daim yapıyor.

700 YILLIK GEÇMİŞ VE SELÇUKLU İZLERİ

Doğal kaynak suyuyla oluşan 3 havuzun geçmişi resmi kayıtlarda 1530'lu yıllara dayanıyor ancak kökeninin Selçuklu Dönemi'ne kadar uzandığı rivayet ediliyor. O dönemde 'Gavur hamamı' olarak bilinen havuz, 1956 yılında Osman Hulusi Efendi ve mahalleli tarafından yeniden kullanılabilir duruma getirildi. 2010 yılında ise kapsamlı bir restorasyon daha geçirdi.

MİNERAL VE KÜKÜRT ZENGİNİ

Havuz görevlisi Sebahattin Çelik, havuzun yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yaz kış havuzun su sıcaklığı 22 derecedir. Kendi halinde devir daim yapan havuzumuzda kesinlikle temizlik maddesi, klor ve kimyasal bulunmamaktadır. Mineral ve kükürt açısından zengin olan havuzun kas spazmlarına, kas ağrılarına ve birçok cilt hastalığına iyi geldiği söylenmekte. Doğal ve iki dağ arasında olması dikkat çekiyor ve bu doğallığı görenler elbette buraya uğramak istiyor."

Çevre illerden gelen ziyaretçiler de havuzu doğallığı, kanyon içindeki konumu ve kas ağrılarına iyi geldiğine olan inançları nedeniyle tercih ettiklerini ifade etti.

(DHA)