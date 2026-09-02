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Halk TV Türkiye 70 metrelik uçuruma düştü: Ayağı kayan kadın yaşamını yitirdi

70 metrelik uçuruma düştü: Ayağı kayan kadın yaşamını yitirdi

Bursa'nın Kestel ilçesinde Küreklidere Şelalesi yakınında yürüyüş yaptığı sırada ayağının kayması sonucu yaklaşık 70 metrelik uçurumdan düşen 49 yaşındaki N.A. hayatını kaybetti.

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70 metrelik uçuruma düştü: Ayağı kayan kadın yaşamını yitirdi

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Derekızık Mahallesi Küreklidere Şelalesi mevkiinde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, şelale kenarında gezinti yapan 49 yaşındaki N.A., henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 70 metre yükseklikteki uçurumdan aşağı düştü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine bölgeye geniş çaplı kurtarma ekibi sevk edildi.

KÜREKLİDERE ŞELALESİ'NDE DÜŞME

Olay yerine AFAD, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 1 JAK timi ve 3 asayiş timi, AKUT'tan 2 ekip ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan 2 araç ve 2 ekip yönlendirildi. Sarp ve engebeli arazi koşullarında yürütülen zorlu kurtarma çalışması sonucunda N.A.'nın bulunduğu noktaya ulaşıldı.

ZORLU KURTARMA ÇALIŞMASI

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde N.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasıyla uçurumdan çıkarılan N.A.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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CENAZE MORGA KALDIRILDI

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, bölgedeki yürüyüş parkurlarında dikkatli olunması ve güvenlik önlemlerine uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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