7 yıllık hasret bitti: Kuruyan şelale gürül gürül akıyor

Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Hacıselimli köyü sınırları içerisinde yer alan Kanlıgöl Şelalesi, yağışlardan en olumlu etkilenen noktalardan biri oldu. Yaklaşık 10 metre yükseklikteki dik kaya duvarlarının arasından süzülen şelale, son yağışlar ve yüksek kesimlerde eriyen kar sularının etkisiyle 7 yıl aradan sonra yeniden çağlamaya başladı.

KURAKLIK ŞELALEYİ KURUTMUŞTU

Hacıselimli köyü muhtarı Yıldırım Kayı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgenin son yıllarda ciddi bir kuraklık süreci geçirdiğini hatırlattı. Kayı, Kanlıgöl Şelalesi'nin bu kuraklık nedeniyle eski görkemli günlerinden uzaklaştığını ve suyunun tamamen kesilerek kuruduğunu ifade etti.

Şelalenin tekrar akmaya başlaması köy sakinleri ve doğaseverler arasında büyük bir sevinç yarattı.

Keban Barajı'nda 7 yıl sonra bir ilk: Yağışlar kapakları açtırdı!

"GÜRÜL GÜRÜL AKIYOR"

Son 4-5 aydır yağmur ve kar yağışının artmasıyla şelalenin yeniden coşkulu şekilde aktığını anlatan Kayı, şu ifadeleri kullandı:

2019'dan bu seneye kadar burada su bulunmamaktaydı. Bu yıl yağışların bol olmasıyla Allah'a çok şükür, şelalemiz suyuna kavuştu ve gürül gürül akıyor. Buraya ziyaretçilerimiz gelmeye başladı.

Öte yandan Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği organizasyonunda Akpınar ilçesinde doğa yürüyüşü yapan dağcılar da yaklaşık 950 metre rakımdaki şelaleyi ziyaret etti.

Dağcılar, köy muhtarı Kayı'dan şelale hakkında bilgi aldı. (AA)