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Halk TV Türkiye 7 kişiye mezar olan Beydağı Otel davasında bilirkişi raporu çıkmadı: Duruşma ertelendi

7 kişiye mezar olan Beydağı Otel davasında bilirkişi raporu çıkmadı: Duruşma ertelendi

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve enkazında 7 kişinin hayatını kaybettiği Beydağı Otel'e dair davada bilirkişi raporu gelmedi. Bunun üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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7 kişiye mezar olan Beydağı Otel davasında bilirkişi raporu çıkmadı: Duruşma ertelendi

6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'da yıkılan ve enkazında 7 kişinin yaşamını yitirdiği Beydağı Oteli'ne ilişkin davanın duruşması görüldü. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık avukatları katıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU GELMEDİ

Mahkeme heyeti, bilirkişi incelemesi için gönderilen dosyanın henüz mahkemeye ulaşmadığını belirtti. Taraf avukatları ise bilirkişi raporunun dosyaya sunulmasının ardından savunmalarını yapacaklarını beyan etti.

7 kişiye mezar olan Beydağı Otel davasında bilirkişi raporu çıkmadı: Duruşma ertelendi - Resim : 1

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun dosyaya sunulmasının beklenmesine karar vererek duruşmayı 3 Kasım'a erteledi.

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NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Beydağı Oteli'nden yıkılması sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, proje müellifi Ömer Şarapnal, fenni mesul Ahmet Turan Üzmez ile belediye görevlileri Alper Yiğit, Mustafa Bingöl ve Mustafa Hakan Büker hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açıldı. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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