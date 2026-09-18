7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 25 kişi tutuklandı

Kocaeli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet gösterdiği belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 25’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre operasyon, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda gerçekleştirildi.

460 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ

Yapılan incelemelerde, örgütün faaliyetlerini gizlemek amacıyla 2 paravan şirket kurduğu ve bahis işlemlerinde bu şirketler ile kişiler adına açılan hesapları kullandığı belirlendi.

Şüphelilerin, bahis sitelerinin ana ekranlarında kullanılmak üzere açılan hesaplar üzerinden altın hesabı ve kripto para alımları yaptığı, bu yöntemle para hareketlerini gizlemeye çalıştığı tespit edildi.

Yaklaşık 3 aylık dönemde paravan şirketlere ait hesaplara yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında toplam 460 milyon 73 bin 80 lira aktarıldığı belirlendi.

25 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 14 Eylül’de Kocaeli merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 25’i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)