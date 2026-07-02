"7 çocukla sokakta kaldım" dedi! Hayırseverlerin kiraladığı evin 5 aylık parasını alıp kayıplara karıştı

Olay, 23 Haziran Çarşamba günü Beyoğlu Hacıhüsrev Mahallesi'nde meydana geldi. Yedi çocuğuyla yaşayan Özlem A., ailesiyle birlikte oturduğu evden çıkarıldığını ve çocuklarıyla birlikte metruk bir binada yaşadığını belirterek sanal medya dan yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine bazı hayırseverler aileye destek olmak için harekete geçti. İddiaya göre, hayırseverlerin desteğiyle aile için bir ev kiralandı. Bu sırada evin tadilatı yaptırıldı, eşyalar temin edildi ve kira bedelinin karşılanması için gerekli destek sağlandı. Ev sahibine, 5 aylık kira bedeli olarak 50 bin lira ödendiği öğrenildi. Özlem A.'nın evin 5 aylık kirası olan 50 bin lirayı ev sahibinin elinden alarak kaçtığı iddia edildi.

ÖDENEN KİRAYI EV SAHİBİNDEN ALIP KAÇTIĞI İDDİASI

İddiaya göre, aileye yardım eden hayırseverlerden Hakkı Korkut, kiralanan evin anahtarının Özlem A.'ya teslim edildiğini, ancak daha sonra ev sahibi tarafından telefonla arandığını söyledi. Korkut, Özlem A.'nın ev sahibine kiralama işleminden vazgeçtiğini söylediğini, bunun üzerine ev sahibinden daha önce ödenen 50 bin lirayı geri alarak kayıplara karıştığını öne sürdü.

"ÇOCUKLARIMLA BENİ SOKAĞA ATTILAR"

Hayırseverler tarafından tutulan ev kiralanmadan önce yardım çağrısında bulunan Özlem A., "Beyoğlu'nda yaşıyorum. 7 çocuk annesiyim. Kağıt plastik topluyorum. Çocuklarımla birlikte geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Eşim olmadığından 1 yıldır ailemin yanında sığındım. Ailem çocuklarım ses yaptığı için bizi kovdu. 7 çocuğumla birlikte arkamda gördüğünüz virane eve, sığındım. Ailem beni istemedi. Kazandığım paralarımı da onlara veriyordum. Ne isterlerse onu da getiriyordum evime. Herkesle paylaşıyordum. Fakat çocuklarım ses yaptı, annem beni kovdu. Ailem karşı geliyor, "Sustur onları, çok ağlıyorlar, bebek ağlıyor, Betül ağlıyor, Göksu ağlıyor sürekli" diyorlardı. Ben onlara zaten bağırıyordum kızıyordum. Çocuklarımla beni attılar" dedi.

"YARDIM İSTİYORUM"

Özlem A., "Çocuklarıma yardım istiyorum. Büyüklerimden Allah rızası için ellerini atmalarını istiyorum. Çocuklarımı boş çevirmenizi istemiyorum. Yatağa, yorgana, yıkanmaya, her şeye ihtiyaçları var. Gerçekten var, yemin ederim ki var. Gelin halimizi görün, çocuklarımla birlikte sokaklardayım. Allah rızası için ne olursunuz. Bana değil, çocuklarıma yapın. Okuyorlar, okullarından mahrum etmek istemiyorum onları. Bir ev, bir yatak, bir yorgan; başka hiçbir şey yemin ederim istemiyorum. En küçük bebeğim 10 aylık; en büyüğü 18 yaşında. Diğeri 16 ve 13 yaşında. Çocuklarım da benimle çok perişanlık çektiler. Burada kaldılar, burayı sonra kabul etmediler, 'Gidelim' dediler. Korkuyorlar, fareler var burada. Çocuklarım gerçekten korkuyor. Salam, kaşar alıyorum onlara. Ekmek arası yaparım, domatesle kandırmaya çalışıyorum, yalandan ekmekle kandırmaya çalışıyorum. Sokaklarda kalıyorum. Araştırabilirsiniz, komşulara sorabilirsiniz" diye konuştu.

"ONLARI KİME EMANET EDECEĞİM"

Özlem A., "Çocuklarımın yıkanmaya ihtiyacı var. Sıcak bir yuvaya, sıcak bir eve ihtiyaçları var; yatağa yorgana ihtiyaçları var. Annem kesinlikle almıyor, çocuklarımı da beni de kabul etmiyor. 'Ben onlara bakmak zorunda değilim' diyor, kızıyor, bağırıyor bana, 'Git gelme' diyor. Ben çalışıyorum. Çocuklarımı da kime emanet edeceğim, bırakacağım, korkuyorum. Günlük çalışıyorum pet şişe ve plastik topluyorum. Onlarla birlikte gidiyorum, onlarla birlikte geliyorum. Büyüklerime sesleniyorum; çocuklarıma bir yatak, bir yorgan, bir sıcak ev istiyorum. Sonuçta ben bir anneyim içim, vicdanım rahat değil kesinlikle. Çok üzülüyorum çocuklarıma. Bir şey istiyorlar, onu istiyorlar, her şeyi istiyor bunlar. Ben de sürekli onları oyalıyorum, kandırıyorum. Alamasam da 'Bugün, yarın, sonra' diyerek almaya çalışıyorum onlara. Yıllardır, senelerdir gerçekten yoruldum. İçim, kalbim, her şeyim gerçekten yoruldum" dedi.

"EŞYALARINIZ GELECEK DİYE ANAHTARI VERDİM"

5 aylık kira bedeli olan 50 bin liranın Özlem A. tarafından alındığını öne süren Hakkı Korkut ise, "Burada ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklara poğaça yapıp götürüyorum. Özlem Hanım'ı da 7 çocuğu olduğu için ona öncelik tanıyordum. Bundan 2 gün önce gittiğimde evde bulamadım Özlem Hanım'ı. Annesiyle tartışıyor, tartışma sonucu annesi Özlem’i çocuklarıyla beraber sokağa atıyor. Özlem Hanım'ı ben aradım. Kendisi küçük kızıyla karton topluyordu. Ben de bunu görmüştüm. Aileye ayrı bir ilgi duyuyordum 7 çocuğun babaları olmadığı için. Özlem Hanım'ı sokakta gördüğümde en yakın zamanda Özlem Hanım'a, 'Hayırseverlerin desteğiyle size bir tane ev tutmaya çalışacağız' dedim. Hayırseverlerimizden biri evin tadilatını üstlendi. Biri evin eşyasını, diğeri de evin kirasını üstlendi, Allah razı olsun onlardan. Üstlendi, biz evi tuttuk, hazırladık Özlem Hanım'a. 50 bin lira, 5 aylık kirası ev sahibine peşin olarak ödendi. Ondan sonra evin eşyası da hazırlandı, tam kamyona yüklenecekti. Evin tadilatı da bitmişti. Ben Özlem Hanım'a anahtarı verirken 'Hadi hayırlı olsun eviniz. Temizleyin şimdi, eşyalarınız gelecek' diyerek anahtarı verdim" dedi.

"50 BİN LİRA PARAYI ALIP KAYBOLMUŞ"

Korkut, "Bunu dedikten sonra kendi işimi yapmaya gittim. Gittikten sonra bana bir telefon geldi. Telefonda ev sahibi bana 'Siz vazgeçmişsiniz, Özlem elimden parayı zorla aldı, başka ev tutulacağını söyledi' dedi. Özlem Hanım geldi parayı elimden zorla aldı ve kaçtı. Özlem’in kendisine 'Ev tutmaktan da vazgeçiyoruz biz, her şeyden vazgeçtik', sözleriyle kandırarak ev sahibine böyle bir şey yapmış. 7 çocuğuyla beraber bilmiyorum şu an nerede, dün kendisini aradık bulamadık. Annesinin yanına gittik, annesi de 'Ben onları evden kovdum. Buraya da gelmiyorlar' Şu an bir mağduriyetimiz var. Hayırseverlerimiz, Allah razı olsun, birinin ev, ödediği 50 bin lira parayı alıp uzaklaşıp kaybolmuş. Bu arada içeriye de o hayırseverlerimizden biri tadilatı üstlendi; tadilat masrafımız 40 bin lira tutmuştu. 50 bin lira olan kirayı alıp Özlem Hanım kaçıyor. Biz şu an dolandırıldık. Parayı alıp kaçan Özlem Hanımdan şikayetçiyiz. Emniyetimizin inşallah gerekeni yapacağına eminim. Olan mazlum, günahsız 7 çocuğa oldu" dedi.

"PARAYI ELİMDEN ZORLA ALDI"

Özlem A. için kiralanan evin sahibi ise, "Evi tutan abi bana para verdi. Tuttuktan sonra evi boyattı. Benim evin boyatıldığından haberim yoktu. Evi tutan Hakkı Bey bana 'Evini veriyorum kiraya, ben tutacağım senin evini' dedi. Ben de evimi verdim, anahtarımı da verdim. Verdikten sonra 50 bin lira verdi elime. Sözleşme yapacaktık, kadınla sözleşme yapamadık. Kadın kahvehanenin önünde bağırdı, çağırdı bana, 'Ben de senin evini tutmuyorum. Hakkı tutturmadı' dedi. Parayı elimden zorla aldı kahvehanenin önünde. Aldıktan sonra 'Ben senin evini tutmuyorum. Başka ev tutacağım, siz delisiniz. Ben delilerin evinde yapamam' dedi, parayı elimden alıp kaçtı gitti. Ben 'Bu abinin parası' dedim. O da 'Bu parayı vermiyorum git abiye söyle' dedi. Benim elimden zorla aldı parayı ben mahalleyi ayağa kaldırdım kadın ise kaçtı. Benim de iki engelli nüfusum var ben de kiraya veriyorum evimi. Oradan alacaktım kiramı kapatacaktım. Ben de abiye üzüldüm keşke abi vermeseydi" diye konuştu. (DHA)