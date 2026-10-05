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Halk TV Türkiye 63 yaşındaki adamın şüpheli ölümü: Eşi gözaltında

63 yaşındaki adamın şüpheli ölümü: Eşi gözaltında

İzmir’in Ödemiş ilçesinde evinde bıçakla boğazından yaralanan 63 yaşındaki Sadettin Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili Özkan’ın eşi B.Ö. gözaltına alındı.

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63 yaşındaki adamın şüpheli ölümü: Eşi gözaltında

İzmir’in Ödemiş ilçesinde evinde bıçakla boğazından yaralanan 63 yaşındaki Sadettin Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri, Özkan’ın bıçak bilerken kendisini yaraladığını öne süren eşi B.Ö.’yü gözaltına aldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kuvvetli Mahallesi Barbaros Caddesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre Sadettin Özkan, evde bulunduğu sırada bıçakla boğazından yaralandı.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

B.Ö.’nün ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirtilen Özkan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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"BIÇAK BİLERKEN BOĞAZINI YARALADI"

Sadettin Özkan, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri, Özkan’ın bıçak bilerken kendisini yaraladığını öne süren eşi B.Ö.’yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şüpheli ölüm İzmir
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