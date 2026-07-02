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Halk TV Türkiye 61 yaşındaki kadını 24 yaşındaki temizlikçi öldürmüş

61 yaşındaki kadını 24 yaşındaki temizlikçi öldürmüş

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde evinde başından tabancayla vurulmuş halde yaralı bulunan 61 yaşındaki Saniye Yaşar'ı konutlardaki 24 yaşındaki temizlik görevlisi Ömer M.'nin öldürdüğü ortaya çıktı.

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Olay, 17 Haziran'da Atatürk Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Annesi Saniye Yaşar’a telefonla ulaşamayan kızı, eve gitti. İçeriye giren kızı, salonda annesi Yaşar’ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis önlem alırken sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Saniye Yaşar, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan 2 çocuk annesi Yaşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

61 yaşındaki kadını 24 yaşındaki temizlikçi öldürmüş - Resim : 1

Olayın yaşandığı evde yapılan incelemede başından tek kurşunla vurulduğu anlaşılan Saniye Yaşar’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

61 yaşındaki kadını 24 yaşındaki temizlikçi öldürmüş - Resim : 2

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GÜVENLİK KAMERALARINDAN YAKALANDI

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler evredeki güvenlik kameralarını inceledi.

61 yaşındaki kadını 24 yaşındaki temizlikçi öldürmüş - Resim : 4

Güvenlik kameralarından apartmanın temizlik görevlisi olarak çalışan Ömer M.’yi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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