600 işçiye asansör kullanmak yasak patrona serbest! İş merkezinde akılalmaz ayrım

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Olayın adresi İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan Kerenciler İş Merkezi. İçerisinde 8 farklı tekstil firmasının faaliyet gösterdiği ve yaklaşık 600 işçinin çalıştığı binada, emekçilere yönelik keskin bir ayrımcılık uygulandığı iddia ediliyor. Bina sahibinin koyduğu kural doğrultusunda, atölyelerde ter döken işçilerin ana giriş asansörlerini kullanmasının önüne geçildi. Alınan bu karar sonrası sayıları 600'ü bulan tekstil işçisi, çalıştıkları üretim alanlarına ulaşabilmek için her gün iş merkezinin dışına açılan yangın merdivenlerine yönlendiriliyor.

LOBİDEKİ SINIF AYRIMI: PATRONA VE MÜŞTERİYE SERBEST

Binada devreye sokulan asansör yasağı, kapıdan içeri giren 'herkesi' kapsamıyor. Atölye sahipleri, idari kadrolardaki yöneticiler ve firmaların müşterileri ana girişteki asansörleri hiçbir engele takılmadan kullanarak katlara giriş çıkış yapıyor. Yöneticilerin ve patronların asansörleri kullanmaya devam etmesi ve üreten işçilere dayatılan bu uygulamaya "ses çıkarmaması" bina girişinde iki farklı tablo yaratıyor.

"BİZİ HER GÜN BURADAN ÇIKARTTIRIYORLAR"

Bir tekstil emekçisinin cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntüler, iş merkezindeki uygulamanın tüm detaylarını belgeliyor. Kayıtta işçi, ana girişte yer alan iki asansörün boş durduğunu ve lobinin tenha olduğunu kameraya göstererek durumu şu sözlerle aktarıyor:

"Burada iki asansör var. İkisi de boş şu anda, bak gelen giden yok, görüyorsun tenha bir yer. Ama bizi nereden yürütüyorlar ben şimdi sana göstereyim."

Hemen ardından iş merkezinin dış cephesindeki bir kapıdan yangın merdivenine giren işçiher gün karşılaştıkları tabloyu şu ifadelerle özetliyor:

"Gördüğün gibi yangın merdiveni. Normal in çık merdiven değil bu, normal yangın merdiveni. Acil durum merdiveni de diyorlar. Bak bizi her gün buradan çıkarttırıyorlar."

BOŞ ASANSÖRLERİN GÖLGESİNDE 5 KATLIK ZORUNLU MESAİ

Lobideki asansörler boş beklerken, emekçiler her sabah ve akşam yangın merdiveninin beton basamaklarını adımlıyor. Görüntüleri çeken işçi, asansör altyapısının bulunmadığı dar merdiven boşluğundan yukarı tırmanırken, katları tek tek aşıyor ve manzarayı şu sözlerle özetliyor:

"Orada asansörler boş, burada asansör falan yok zaten. Hadi olsa haklılar diyeceğiz. Bak buradan böyle 5. kata kadar çıkıyorum."

Söz konusu uygulamanın yapıldığı öne sürülen Kerenciler İş Merkezi yönetiminden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.