60 yaşındaki esnaf 15 yaşındaki kızı taciz etti iddiası Beyoğlu'nu karıştırdı: Defalarca bıçaklandı

İstanbul Beyoğlu'nda 27 Haziran günü sabah saatlerinde evine gitmekte olan 15 yaşındaki bir kız çocuğunun tacize uğradığı iddiası kanlı bitti. 60 yaşındaki esnaf kızın annesi ve yakınları tarafından darp edilip bıçaklandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

60 YAŞINDAKİ ESNAF 15 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİ İDDİASI BEYOĞLU'NU KARIŞTIRDI

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in NTV'deki haberine göre, tacize uğradığı iddia edilen çocuk yaşadığı durumu annesine anlatınca mahallede takip başladı. Kızının iddialarını öğrendikten sonra yakınlarına haber veren anne, şüpheliyi tespit etmek amacıyla çevredeki sokakları aramaya başladı.

Arama çalışmaları sırasında çocuğun yakınlarından biri, taciz iddiasının odağındaki 60 yaşındaki şüpheliyi sokakta gördü.

Üzerinde bıçak olduğu ileri sürülen şüpheli ile çocuğun yakınları arasında sokak aralarında ani bir kovalama başladı.

Yaşanan arbede sırasında kaçmaya çalışan esnaf trafik dubası ile vurularak etkisiz hale getirildi.

Aldığı darbeyle yere düşen şüpheli, sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp edilmeye başlandı.

DEFALARCA BIÇAKLANDI

Kızını taciz ettiği ileri sürülen anne de yerde yatan adama bıçakla saldırarak yaraladı. Sokak ortasında defalarca bıçaklanan 60 yaşındaki esnaf, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan kanlı kavganın ardından emniyet güçleri olaya karışan anne dahil 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bölgede uzun yıllardır esnaflık yapan kişiyi tanıyan mahalle sakinleri ise iki tarafın da iddialarının farklı olduğunu belirterek, 40 senedir tanıdıkları şüphelinin böyle bir insan olmadığını ifade etti.