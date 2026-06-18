6 yaşındaki kızını evlendirme adı altında istismara sürüklemişti! Tahliye edilen Gümüşel'e skandal karşılama

Sağlık sorunları gerekçe gösterilerek cezaevinden tahliye edilen Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in tutukluluğu ev hapsine çevrildi. 6 yaşındaki kızını "evlendirerek" cinsel istismara maruz bırakılmasına göz yuman Gümüşel'in cemaat üyeleri tarafından coşkuyla karşılandığı anlar sosyal medyada tepki çekti.

Türkiye'yi sarsan İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’ndaki "çocuk istismarı" davasında dün flaş bir gelişme yaşandı. 6 yaşındaki kızı H.K.G.’yi 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile "evlendirerek" sistemli cinsel istismara maruz bırakılmasına göz yummak suçundan hapis cezası alan İsmailağa Cemaati’ne bağlı vakfın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edildi. Mahkeme, Gümüşel’in tutukluluk halini adli kontrol şartıyla ev hapsine çevirdi.

CEMAAT COŞKUYLA KARŞILADI!

Tahliye kararının ardından cezaevinden çıkan Yusuf Ziya Gümüşel, cemaat mensupları tarafından kitlesel ve coşkulu bir şekilde karşılandı. Karşılama anlarına ait görüntülerin sosyal medyada yayılması, kamuoyunda büyük tepki çekti.

Öte yandan, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de tahliye kararının ardından yandaş Yeni Şafak gazetesine teşekkür mesajı yayımlamış ve kararı "büyük bir sevinç" ile karşıladığını ifade etmişti.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunun yakından takip ettiği skandal, H.K.G.'nin şikayetiyle ortaya çıkmıştı. H.K.G. 14 yaşındayken hastaneye gitmiş ve polisin ihbarıyla soruşturma başlatılmıştı. Ancak kemik yaşı testine başka bir kadının sokulmasıyla ilk soruşturmanın üzerinin kapatıldığı ortaya çıkmıştı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi Ekim 2023'te, Kadir İstekli’ye 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel’e 20 yıl, anne Fatıma Gümüşel’e ise 16 yıl 8 ay hapis cezası vermişti.

Bölge Adliye Mahkemesi, sanıklara verilen cezaların az olduğunu belirterek kararı usulden bozdu. Anne ve babanın "ebeveyn" olmaları sebebiyle cezalarının artırılması, Kadir İstekli'nin ise iki ayrı suçtan cezalandırılması gerektiğini hükmetti.

Yeniden görülen davada mahkeme, firari anne Fatıma Gümüşel’in dosyasını ayırdı. Kadir İstekli toplamda 36 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yerel mahkemenin verdiği son cezaların ardından dosya yeniden istinaf mahkemesine gönderilmişti. Ancak bu süreçte baba Yusuf Ziya Gümüşel, sağlık gerekçeleri öne sürülerek cezaevinden tahliye edilip ev hapsine alınmış oldu.