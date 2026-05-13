6 yaşındaki çocuk 1 dakikada 2 kez ölümden döndü! Öğretmenler saniyelerle yarıştı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eğitim veren İskenderun Ticaret ve Sanayi İlkokulu'nda 22 Nisan günü saat 12.30 sıralarında hayati bir olay yaşandı. 1'inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Ata Korkmaz, yediği simit parçasının soluk borusuna kaçması üzerine nefessiz kaldı.

İLK MÜDAHALE KORİDORDA GERÇEKLEŞTİ

Öğrencinin nefes almakta zorlandığını fark eden sınıf öğretmeni Erinç Pala, koridorda müdahalede bulundu. Pala, Korkmaz'a Heimlich manevrası uygulayarak soluk borusunu tıkayan parçanın dışarı çıkmasını sağladı. Müdahalenin ardından nefes almaya başlayan öğrenci, sınıfa dönerek simidini yemeye devam etti.

SANİYELER İÇİNDE İKİNCİ KEZ TIKANDI

İlk olaydan saniyeler sonra, simitten bir parça daha Ata Korkmaz'ın soluk borusuna takıldı. Öğrencinin tekrar yardım istemesi üzerine, bu kez yan sınıfta görev yapan öğretmen Mehmet Kırat yardıma koştu. Kırat, öğrenciye ikinci kez Heimlich manevrası uyguladı. Bu müdahale ile parça tekrar çıkarıldı ve öğrenci yeniden nefes almaya başladı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir dakika içerisinde iki kez aynı tehlikeyi atlatan 6 yaşındaki Ata Korkmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öğretmenlerin saniyelerle yarıştığı o anlar, okulun güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, öğrencinin nefessiz kaldığı anlar ve öğretmenlerin gerçekleştirdiği müdahaleler yer aldı. (DHA)