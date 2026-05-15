Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 6 Şubat'ı yaşayan vatandaşa o korkunun da fazlasını yaşattılar: Bina üzerine yıkılıyordu

6 Şubat'ı yaşayan vatandaşa o korkunun da fazlasını yaşattılar: Bina üzerine yıkılıyordu

Adana'da 5 katlı apartmanın kontrolsüz yıkımı sırasında kaldırımda yürüyen Fatma Gökçeoğlu (58) enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Gökçeoğlu, "6 Şubat'ta yaşanan depremde bile böyle bir korku yaşamamıştım" dedi.

6 Şubat'ı yaşayan vatandaşa o korkunun da fazlasını yaşattılar: Bina üzerine yıkılıyordu
Son Güncelleme:

Güvenlik önleminin alınmadığı öne sürülen alanda, binanın yıkım çalışması başladı. Bina yıkılırken oluşan toz bulutu nedeniyle caddede görüş mesafesi düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen Fatma Gökçeoğlu, panikle koşarak enkaz altında kalmaktan kurtuldu.

Caddedeki sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

6 Şubat'ı yaşayan vatandaşa o korkunun da fazlasını yaşattılar: Bina üzerine yıkılıyordu - Resim : 1

SORUMLULARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yıkım işleminde görevli A.Ç., H.Y., B.R.K. ve yıkım sorumlusu Y.Ç. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından, 'Kasten bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 Şubat'ı yaşayan vatandaşa o korkunun da fazlasını yaşattılar: Bina üzerine yıkılıyordu - Resim : 2

6 Şubat’ta 146 kişi ölmüştü: Müteahhide hapis 15 kişiye beraat kararı6 Şubat’ta 146 kişi ölmüştü: Müteahhide hapis 15 kişiye beraat kararı

"CANIMI ZOR KURTARDIM"

Olaya ilişkin yaşadıklarını anlatan Gökçeoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Telefonla konuşarak caddede ilerliyordum. Bir anda binanın yıkıldığını görünce kaçmaya başladım. Can havliyle kaçtım, canımı zor kurtardım. Enkazın altında kalıp ölebilirdim. Sakinleşene kadar bir yere geçip oturdum. Çocuklarımı aradım, ardından beni götürdüler. Olaydan dolayı işime gidemiyorum, korkum nedeniyle dışarıya da çok nadir çıkabiliyorum. 6 Şubat'ta yaşanan depremde bile böyle bir korku yaşamamıştım. Panik atak geçirdim, uykularım kaçtı. Rüyalarımda binanın üzerime geldiğini görüyorum. Bu olayın bir daha yaşanmaması gerekiyor. Yıkım sırasında önlemler artırılmalıydı, can kaybı yaşanabilirdi." (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adana Enkaz
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro