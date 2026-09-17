6 milyon avroluk kakao taşıyan Türk TIR’ı İtalya’da gasbedildi: Maskeli 4 kişi kurşun yağdırdı!

Antalya’daki bir lojistik firmasına ait, yaklaşık 6 milyon avro değerinde kakao taşıyan Türk TIR’ı, İtalya’da silahlı ve kar maskeli 4 kişi tarafından gasbedildi.

İletişimi kesmek için jammer kullanan saldırganlar, kaçırdıkları TIR’ın dorsesini açamayınca aracı terk ederek kaçtı.

OTOYOLDA KURŞUN YAĞDIRIP TIR'IN ÖNÜNÜ KESTİLER

Antalya’da faaliyet gösteren bir lojistik firmasına ait, S.S. idaresindeki TIR, İtalya’dan yaklaşık 6 milyon avro değerinde kakao yükleyerek Türkiye’ye doğru yola çıktı.

16 Eylül günü saat 18.00 sıralarında İtalya’nın Bari kentindeki A-14 Otoyolu’nda seyir halinde olan TIR’a bir otomobilden ateş açıldı.

Otomobilde bulunan 4 saldırgan, TIR’ın önünü kesti. Araçtan inen silahlı ve kar maskeli 4 kişi, jammer kullanarak iletişimi engelledi.

ŞOFÖRÜ ARAÇTAN İNDİRİP DARBETTİLER

Saldırganlar, TIR’ın camını kırdıktan sonra şoför S.S.’yi araçtan indirdi. Şüpheliler, sürücüyü darbettikten sonra TIR’ı da yanlarına alarak olay yerinden kaçtı.

Saldırı sırasında cüzdanı ve cep telefonu da yanında bulunmayan S.S., bir süre sonra eşine ulaşmayı başardı. S.S. yaşananları eşine anlatırken, eşi de durumu Antalya’daki lojistik firmasının yetkililerine bildirdi.

FİLMLERİ ARATMAYAN SALDIRI ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Silahlı saldırganların TIR’a ateş ettiği anlar ise araçtaki kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerin ardından firma yetkilileri harekete geçerek durumu ilgili makamlara iletti.

6 MİLYON AVROLUK YÜKÜ AÇAMADILAR

İtalya’da yürütülen operasyon kapsamında konumu tespit edilen TIR’a ulaşıldı. Yapılan incelemede, saldırganların TIR’ı kaçırdıktan sonra dorsesini açmayı başaramadıkları belirlendi. Bunun üzerine şüphelilerin TIR’ı terk ederek kaçtıkları tespit edildi.

İçindeki yükle birlikte kaçırılan TIR’ın halen İtalya’da olduğu ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

6 MİLYON AVROLUK YÜKÜ TAŞIYAN TIR HALEN İTALYA'DA BEKLETİLİYOR

Olayın ardından İtalyan makamları tarafından soruşturma başlatıldı. TIR’ı kaçıran silahlı ve kar maskeli 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili İtalyan makamlarının soruşturması devam ediyor. (DHA)