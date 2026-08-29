Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 6 milyar liralık stat ihalesini Saray'ı yapan şirket kazandı

6 milyar liralık stat ihalesini Saray'ı yapan şirket kazandı

Erzurum'da inşa edilecek stadyum, kapalı spor salonu ve tam olimpik yüzme havuzu inşaatı için ihale yapıldı. İhaleyi Saray'ın da müteahhidi olan Rönesans Holding'e bağlı REC Uluslararası İnşaat kazandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Haber Merkezi
Haber Merkezi Editör
6 milyar liralık stat ihalesini Saray'ı yapan şirket kazandı

Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor için inşa edilecek olan yeni stadyum için ihale düzenlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), tarafından 12 Ağustos'ta düzenlenen ihalenin kazananı belli oldu.

İHALE TANIDIK ŞİRKETE GİTTİ

Birgün'de yer alan habere göre; “Erzurum Stadyum, Kapalı Spor Salonu ve Tam Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” ihalesini, AKP döneminin gözdelerinden Rönesans Holding'e bağlı REC Uluslararası İnşaat kazandı.

6 milyar liralık stat ihalesini Saray'ı yapan şirket kazandı - Resim : 1

5 MİLYAR 800 MİLYON LİRALIK ANLAŞMA

İhale, kamuoyunda “adrese teslim” ihale yöntemi olarak bilinen pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. İhalenin kazananı REC Uluslararası İnşaat ile 5 milyar 800 milyon TL bedelle sözleşme imzalandı.

SARAY'I DA ONLAR İNŞA ETTİ

REC Uluslararası İnşaat’ın bağlı olduğu Rönesans Holding, AKP döneminde kazandığı kamu ihaleleriyle tanınıyor. Holding, Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yanı sıra Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi (Yazlık Saray) Ankara Adalet Sarayı ve pek çok şehir hastanesinin de ihalesini kazandı.

6 milyar liralık stat ihalesini Saray'ı yapan şirket kazandı - Resim : 2

SERVETİ 3.7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Forbes verilerine göre; Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak’ın serveti 2026 yılında 3,7 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Saray Erzurumspor
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro