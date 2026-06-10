6 ilde sahte belediye başkanlarına operasyon

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişileri dolandıran bir gruba yönelik harekete geçti. Samsun merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Bartın ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında yer alan 1 şüphelinin ise halihazırda başka bir dolandırıcılık suçundan dolayı cezaevinde olduğu belirlendi.

KAMU MAKAMINI KULLANARAK PARA TOPLADILAR

Şüphelilerin vatandaşları mağdur ettiği yöntem emniyet güçlerinin çalışmalarıyla ortaya çıkarıldı. Şahıslar, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olarak tanıttı. İhtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi hazırlanacağı iddia edilerek, sözde bir yardım kampanyası düzenlendiği belirtildi ve bu bahane üzerinden vatandaşlardan para talep edildi.

4 FARKLI OLAYDA 310 BİN LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

Yürütülen incelemelerde şebekenin faaliyetlerinin mali boyutu da tespit edildi. Şüphelilerin, "yardım kampanyası" yöntemiyle 4 ayrı olay gerçekleştirdiği ve vatandaşlardan toplam 310 bin lira haksız kazanç elde ettiği saptandı.

BASKINLARDA TÜFEK VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin yakalandığı adreslerde emniyet ekipleri tarafından kapsamlı aramalar yapıldı. Ekiplerin adreslerde gerçekleştirdiği aramalarda; bir adet tüfek, suç eylemlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu ile dijital materyal ele geçirildi. (DHA)