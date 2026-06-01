6 beldede sandık kuruluyor: 7 Haziran'da ara seçim yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen seçim takvimi kapsamında, 7 Haziran 2026 Pazar günü Türkiye'nin üç farklı ilindeki 6 beldede kritik bir seçim heyecanı yaşanacak. Belediye statüsünü yeniden kazanan yerleşim yerlerinde seçmenler, yıllar sonra yeniden belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Seçimler; Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri ile Gümüşhane'nin Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde gerçekleştirilecek.

OY PUSULASI BELLİ OLDU

YSK tarafından yapılan kura çekimi sonucunda, ara seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki sıraları da netleşti.

Buna göre partiler oy pusulasında şu sırayla yer alacak:

Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AKP, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Merkez Sağ Parti.

ORTAK ADAYLA SEÇİME GİRECEK

7 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın tüm beldelerde ortak aday çıkaracağı öğrenildi. Buna göre ittifak, 5 beldede AKP'nin, 1 beldede ise MHP'nin adayıyla seçime katılacak.