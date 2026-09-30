6 ay boyunca duman altında kesintisiz üretiyorlar: Aracılar iki katına satarak ceplerini dolduruyor

Mardin'den kalkıp Muş'un Şenyayla bölgesine gelen 17 aile, yılın 6 ayını duman ve is kokulu çadırlarda geçirerek mangal kömürü üretiyor. Günün ilk ışıklarıyla dev meşe kütüklerini toprak altına gömen aileler, günlerce süren duman nöbetiyle ekmek mücadelesi veriyor.

GÜNDE 24 SAAT DUMAN NÖBETİ TUTUYORLAR

Dağlık arazide kurulan çadırlarda geçim mücadelesi veren aileler, ormandan temin ettikleri meşe odunlarını dev yığınlar haline getiriyor. Odunların üstünü kalın bir toprak tabakasıyla kapatan emekçiler, için için süren yanma sürecini kontrol altında tutmak adına 24 saat boyunca ateşin başından ayrılmıyor. Soğutma işleminin tamamlanmasıyla çuvallanan ilk ürünler, kamyonlara yüklenerek Ankara, Antalya, Gaziantep ve Erzurum gibi büyük kentlere gönderiliyor.

"BİZİM 32 BİN LİRAYA SATTIĞIMIZI ARACILAR İKİYE KATLIYOR"

Ailesiyle birlikte binbir zahmetle mesaisini sürdüren üretici Mehmet Sazan, serbest piyasadaki aracı vurgununa dikkat çekerek kooperatifleşme çağrısında bulundu. Alın terinin karşılığını alamadıklarını vurgulayan Sazan, sitemini şu sözlerle aktardı:

"Ailemizle bin bir zahmetle bu işi yapıyoruz. Daha 1,5 ay işimiz var. Orman Müdürlüğünün belirlediği alanlarda ve köylülerden satın aldığımız odunları yakıp mangal kömürüne dönüştürüyoruz. Toptan ve perakende olarak Erzurum, Ankara, Antalya ve Gaziantep gibi büyük illere gönderiyoruz. O zaman sabit bir fiyat olur. Bizim tonu 32 bin liradan sattığımız kömürü aracılar götürüp iki katına satıyor. Bu açıdan üretici kazanmıyor ama aradaki kazanıyor."

"KİMSE BU EMEĞİMİZİ UCUZA ALMASIN"

Yaklaşık 20 yıldır kömürcülük yaptıklarını ve bu yıl 2 bin ton civarında üretim gerçekleştirdiklerini belirten Ömer Sazan, yüksek maliyetlere ve dökülen alın terine işaret etti. Ağır şartlarda aile geçindirdiklerini kaydeden Sazan, yaşadıkları mağduriyeti anlattı:

"Aile olarak yaklaşık 20 yıldır mangal kömürü üretimi yapıyoruz. Mesleğimiz kömürcülük. Kömürü büyük illere satıyoruz. Ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz. Kimse bu emeğimizi ucuza almasın. Çok emek veriyoruz, çok masraf yapıyoruz. Aile geçimimizi burada zor koşullarda çalışarak sağlamaya çalışıyoruz."

KADINLAR HEM ÇOCUK BAKIYOR HEM ATEŞLE SAVAŞIYOR

Zorlu üretim sürecinde kadınlar ve çocuklar da sahada en ön safta yer alıyor. Üç çocuğunun bakımının yanı sıra gün boyu çadır ile ocak arasında koşturan Zeynep Sazan, çalışma şartlarının ağırlığını şu sözlerle anlattı:

"Birçok kez uykusuz kalıyoruz. Çok zor. Böyle zor iş yok artık. Geçimimizi sağlamak için mecburuz, eşlerimize yardımcı oluyoruz. Ailece çalışmak için geliyoruz ve çalışmak zorundayız."

(AA)