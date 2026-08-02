6 asırlık caminin mezar taşlarını parçalayıp kaçtı

Olay, 31 Temmuz akşamı Fatih İskenderpaşa Mahallesi'ndeki Haydarhane Camii haziresinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, caminin haziresine girerek tarihi mezar taşlarını tekmelemeye ve taşla kırmaya başladı. Saldırıda 7 mezar taşı tahrip olurken, çevredekilerin durumu fark edip tepki göstermesi üzerine şüpheli olay yerinden kaçtı. Cami imamının ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

MAHALLE SAKİNLERİ İSYAN ETTİ

Hazirede yatan kişilerin statü ve mesleklerini yansıtan, ince işçilikli tarihi kitabelerin zarar görmesi üzerine mahalleli duruma tepki gösterdi. Sanat eseri niteliğindeki mezar taşlarının kırılmasına tepki gösteren vatandaşlar, kültürel mirasa yapılan bu saygısızlığın failinin en kısa sürede yakalanarak cezalandırılmasını talep etti.

6 ASIRLIK TARİH YENİDEN AYAĞA KALDIRILMIŞTI

Fatih Sultan Mehmet’in alemdarlarından Şeyh Ali Haydari tarafından 15. yüzyılda yaptırılan Haydarhane Camii, zamanla yok olma noktasına gelmişti. Kalan son izleriyle kentin belleğine tutunmaya çalışan bu tarihi yapı ve haziresi, İBB Miras ekiplerinin rekonstrüksiyon ve restorasyon çalışmalarıyla aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiş ve geçtiğimiz yıllarda İstanbul'un kültürel mirasına kazandırılmıştı. (AA- DHA)