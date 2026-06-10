5’inci kattan düşen 15 yaşındaki Ömer hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı!
Diyarbakır’da bir sitenin 5’inci kattaki balkonundan düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki Ömer Ateş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır’da 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşen 15 yaşındaki Ömer Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 8 Haziran’da gece saatlerinde Fırat Mahallesi Mahabad Bulvarı’ndaki bir sitede bulunan 13 katlı apartmanda meydana geldi.
Ömer Ateş’in, 5’inci kattaki dairenin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ömer Ateş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Ateş, dün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
15 yaşındaki Ömer Ateş’in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)