58 yerinden bıçaklanan kadının adalet çağrısı! "Öldürmeyecektim" dedi 26 yıllık ceza bozuldu

Eski eşi tarafından 58 yerinden bıçaklanan ve aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Merve Veziroğlu’nun davasında Yargıtay, sanığın "Öldürme kastım yoktu" savunmasını gerekçe göstererek 26 yıllık hapis cezasını bozdu. Sanığın olay öncesindeki "En fazla uzaklaştırma alırım" sözlerine dikkat çeken Veziroğlu, 5 Kasım’da yeniden görülecek duruşma öncesinde adalet çağrısında bulundu.

İstanbul Üsküdar'da 2023 yılında yüksek mimar ve YouTuber Merve Veziroğlu, eski eşi Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı 58 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Veziroğlu, kaldırıldığı hastanede aylarca yoğun bakımda kalarak hayata tutundu. Yargılama sonucunda mahkeme, sanık Yıldırım'ı 26 yıl hapis cezasına çarptırdı.

YARGITAY 26 YILLIK CEZAYI BOZDU

Hükümlü Yunus Yıldırım, cezasının kesinleşmesinden 3 yıl sonra "Öldürme kastım yoktu" diyerek ceza indirimi talebinde bulundu. Başvuruyu inceleyen Yargıtay, 26 yıllık hapis cezası kararını bozdu. Dosyanın üst mahkemeye taşınmasıyla birlikte davanın yeniden görülmesine hükmedildi.

Merve Veziroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, davanın 5 Kasım'da İstanbul Anadolu Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüleceğini belirterek kamuoyuna çağrıda bulundu.

Veziroğlu, Yargıtay’ın bozma gerekçelerini şu ifadelerle paylaştı:

"Öldürme kastı bulunmadığından suç vasfına, gönüllü vazgeçme koşullarının oluştuğuna, teşebbüsün derecesinde hataya düşülerek fazla ceza tayin edildiğine, delil yetersizliğine, suç unsurlarının oluşmadığına her iki yönünden takdir ve indirim uygulanması gerektiğine ilişkindir."

"ŞANSA YAŞIYORSUN DEDİLER, KARARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUM"

Saldırının ardından doktorların kendisine "Şansa yaşıyorsun" dediğini aktaran Veziroğlu, Yargıtay kararına tepki gösterdi. Olay günü sanığın doğrudan kendisini hedef aldığını belirten Veziroğlu, o anları şu sözlerle aktarmıştı:

"Çok yalvardım. Bıçaklamaya başladı beni. ‘Öleceksin’ dedi. Gücü bana yettiği için kimse kurtaramasın diye ben tek başımayken yaptı bunu. Kendi yatak odamda direndim. Orada beyaz bir yorgan vardı. Beyaz yorganı önüme sardım, ‘Bu seni kurtarmayacak’ dedi. Her yerimi bıçakladı."

Saldırının planlı olduğunu vurgulayan Veziroğlu, sanığın daha önce ev sahibine giderek "Biz kavga ediyoruz, sesler gelirse polise şikayet etmeyin" dediğini belirtti. Veziroğlu, "Bunun zeminin hazırlanması bile kasti olarak yaptığının göstergesi. Bu kararı çok yanlış buluyorum ve düzeltilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"EN FAZLA UZAKLAŞTIRMA ALIRIM DİYORDU"

Boşanmak istediği süreçte sürekli tehdit edildiğini ifade eden Veziroğlu, sanığın kendisine daha önce "En fazla uzaklaştırma alırım" dediğini açıkladı. Veziroğlu, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Hayatım bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Annemin ve babamın hayatta olmasını kıskandı, parlayan bir insan olmamı kıskandı. İnsanlar tarafından sevilmemi kıskandı. Benim var olmamı kıskandı."

SANIK DURUŞMADA NE DEMİŞTİ?

2024 yılında hakim karşısına çıkan sanık Yunus Yıldırım, mahkemedeki savunmasında şu iddialarda bulunmuştu:

"Sabah eşimle beraber kalktık. Kahvaltı hazırladık. Aramızda tartışma başladı. 'Senden çocuk yapmak istemiyorum' dedi. Daha önce de kürtaj olmuştu. Bu durumu hazmedemedim. Ağzına geleni söyledi bana. 'Aldırdığın çocuk benden değil miydi' dedim. 'Hayır değildi' dedi. Kahvaltıyı hazırladığımız bıçağı aldım. Hala bana bir şeyler söylüyordu. İlk o bıçağı elimden almaya çalışırken benim parmaklarım kesildi. Boğazımı sıktı. Şimdi takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor. Ben isteyerek yapsam 112’yi aramam. 1 buçuk yıldır evliyiz. Daha önce de tartışmalarımız oldu. Evlendikten sonra hamile kaldıktan sonra 'Sen çocuğa sevinmedin boşanmak istiyorum' dedi. 'Çocuk senden değildi, ben aldırdım' dedi."