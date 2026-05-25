56 yaşındaki adamı darbedip parasını çaldılar: 4 çocuk yakalandı
İzmir'in Buca ilçesinde, 56 yaşındaki Osman K.'yi darbederek üzerindeki parayı ve altın bilekliğini gasbeden, yaşları 18'den küçük 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir'in Buca ilçesinde Osman K., Cihangir Parkı'nda 4 çocuk tarafından darbedilip içerisinde 5 bin lira bulunan cüzdanı ve altın bilekliğinin gasbedildiği iddiasıyla polis merkezine ihbarda bulundu.
Aldığı darbeler sonucu burnu kırılan 56 yaşındaki adamın ihbarı üzerine harekete geçen Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
GASP ŞÜPHELİSİ 4 ÇOCUK YAKALANDI
Kamera incelemesi ve saha araştırması sonucunda olayı S.S. (14), N.Ç. (16), E.K. (16) ve M.A.'nın (15) gerçekleştirdiği belirlendi.
Ekipler, Konak ilçesindeki farklı adreslere yaptığı operasyonda 4 şüpheli çocuğu gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin olayın ardından bölgeden uzaklaştıkları, bir markete giderek gasbettikleri parayı aralarında paylaşıp alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldıkları görülüyor. (AA)