56 bin polis, 6 bin kamera, havadan abluka! Ankara böyle bir önlem görmedi

36'ncı NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Ankara'da tarihin en kapsamlı güvenlik önlemlerinden biri uygulanacak. Ankara Valiliği'nin koordinasyonunda yürütülecek tedbirler kapsamında 49 bin polis ve 7 bin jandarma olmak üzere toplam 56 bin güvenlik personeli sahada görev alacak. Kent genelindeki yaklaşık 6 bin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası aktif olarak kullanılacak, kritik noktalarda ise helikopter destekli denetimler gerçekleştirilecek.

ANKARA'DA GÜVENLİK ALARMI EN ÜST SEVİYEYE ÇIKTI

Zirve boyunca asayiş, trafik, terörle mücadele, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, havacılık, turizm polisi ve ilgili tüm birimler koordineli şekilde görev yapacak. Devlet başkanları, yabancı heyetler ve basın mensuplarının konaklayacağı oteller ile toplantı alanlarında geniş güvenlik önlemleri uygulanırken, konvoy güzergahlarında trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için özel planlama yapıldı.

ULAŞIM MERKEZLERİNDE SIKI DENETİM

Esenboğa Havalimanı, Ankara Havalimanı, Yüksek Hızlı Tren Garı, Ankara Garı ve AŞTİ başta olmak üzere yoğun yolcu trafiğinin bulunduğu noktalarda güvenlik tedbirleri artırıldı. Yaklaşık 6 bin KGYS kamerasından elde edilen görüntüler anlık olarak takip edilirken, ihtiyaç duyulan bölgelerde helikopterlerle havadan denetim yapılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan kriz merkezi, zirve süresince tüm gelişmeleri anbean takip edecek. Ayrıca çevre illerle koordinasyon sağlanarak il giriş ve çıkışlarında güvenlik ile trafik uygulamaları yoğunlaştırılacak.

MOTOSİKLET VE SKUTER KULLANIMINA GEÇİCİ YASAK

Kamu güvenliğini riske atabilecek patlayıcı ve yanıcı madde taşıyan araçların Ankara'ya girişine izin verilmeyecek. Bunun yanı sıra ihtiyaç duyulan bölgelerde geçici trafik düzenlemeleri uygulanacak. Belirlenen alanlarda motosiklet ve elektrikli skuter kullanımına da geçici süreyle izin verilmeyecek.

YAKA KAMERALI GÖREV, ATLI POLİSLER DE SAHADA OLACAK

Turizm polisleri, yabancı heyetlere rehberlik ve destek hizmeti sunmak üzere aktif görev yapacak. Özellikle yoğun noktalarda atlı polis ekipleri de görünür güvenlik hizmeti verecek. Görev yapan tüm güvenlik personeli yaka kamerası kullanacak. Böylece hem güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması hem de sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi hedefleniyor.