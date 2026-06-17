54 ilde suç örgütlerini öven paylaşımlara operasyon: 258 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformlarında suç örgütlerini ve tetikçiliği övücü içerikler paylaşan kişilere yönelik 54 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda 258 şüpheli yakalandı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin, çeşitli iletişim platformlarında oluşturdukları gruplar aracılığıyla tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin sosyal medya hesaplarından suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

Bakanlık açıklamasında, şüphelilerin sosyal medya üzerinden örgütsel faaliyetlerini duyurmaya çalıştıkları, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti dijital mecralara taşıdıkları, suç faaliyetlerini olağan göstermeyi amaçladıkları ve örgütlere yeni eleman kazandırmak için sosyal medyayı araç olarak kullandıklarının değerlendirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi. (DHA)