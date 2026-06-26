53 ilde organize suç operasyonu: 549 gözaltı, 16 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütleri ve örgütlü suç faaliyetlerine yönelik 26 Haziran 2026 tarihinde Türkiye genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu. 549 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlendiği değerlendirilen suçlara yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 53 operasyon düzenlendi.

Bakanlığın açıklamasına göre, operasyonlar kapsamında toplam bin 37 şüpheli hakkında adli işlem yürütülüyor. Şu ana kadar 549 şüpheli gözaltına alınırken, 16 kişi tutuklandı, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 4 kalaşnikov/AK-47 tipi otomatik tüfek, 162 tabanca, 10 uzun namlulu silah, 38 av ve pompalı tüfek ile binlerce fişek ve 10 bini aşkın silah parçası ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı silah üretiminde kullanıldığı değerlendirilen atölye ekipmanları ile çok sayıda kesici ve delici alet de bulundu.

Bazı adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise 7 bin 753 sentetik ecza hapı, 5 bin 421 ecstasy hapı, 238 Captagon hapı ile çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen iki hassas teraziye de el konuldu.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 426 bin 700 lira, 1.100 avro, 200 dolar, 563,72 gram altın, Cumhuriyet altınları ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen senetlerden yedisinin toplam değerinin 11 milyon lira olduğu belirlenirken, 6 şüpheliye ait yaklaşık 28 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Şüphelilere ait 163 cep telefonu, bilgisayarlar, USB bellekler, SIM kartlar ve çok sayıda dijital materyal incelemeye alınırken, kaçak tütün ürünleri, makaron ve çeşitli kaçak emtialar da operasyonlarda ele geçirilenler arasında yer aldı.

Ayrıca change yapıldığı değerlendirilen araçlar, sahte şase numarası etiketleri, motor blokları, çalıntı araçlar ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler, POS cihazları, kredi kartları, balistik yelekler ve suçta kullanıldığı değerlendirilen motosiklet ile kar maskesine de el konuldu.

İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturmaların gözaltı, tutuklama, delil incelemesi ve şüphelilerin suç bağlantılarının tespitine yönelik çok yönlü şekilde sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, soruşturmaların suç örgütleri, yasa dışı silahlanma, uyuşturucu ticareti, kaçakçılık, change araç faaliyetleri, suç gelirleri ile dijital materyallerdeki örgütsel bağlantılar yönünden kapsamlı olarak devam ettiği ifade edildi.