50 yıl önce 2 bin 500 liraya almıştı: Yarım asırlık traktörle 300 dönüm arazinin sahibi oldu!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki çiftçi Hasan Demir, 50 yıl önce 2 bin 500 liraya aldığı 1973 model traktörle bugün hala tarlasını sürüyor. Kiracı olarak başladığı 300 dönüm arazinin sahibi olan Demir, 8 çocuğunu bu traktörle büyüttü.

Reyhanlı'nın Harran Mahallesi'nde yaşayan Hasan Demir, ilkokul üçüncü sınıfta okulu bırakarak tarım arazilerinde işçi olarak çalışmaya başladı. Yıllarca başkalarının tarlalarında çalışan Demir, biriktirdiği parayla önce tarla kiraladı, ardından 1973 model ikinci el bir traktör satın aldı.

KARA SABANDAN TRAKTÖRE

Teknolojinin henüz köylere ulaşmadığı yıllarda toprağı kara saban ve atlarla süren Demir, traktörü aldığı günü hayatının dönüm noktası olarak anlatıyor. 50 yıl önce 2 bin 500 liraya aldığı traktörle daha fazla iş yapan Demir, kiracısı olduğu 300 dönüm tarlayı zamanla sahibinden satın aldı. İki kez evlenen ve 8 çocuk büyüten Demir, ilerleyen yaşına rağmen mesleğinden vazgeçmedi.

HER DÖNÜŞTE TRAKTÖRÜNÜ YIKIYOR

78 yaşındaki çiftçi, günün büyük bölümünü hala tarlada geçiriyor. Tarladan her döndüğünde traktörünü yıkayıp temizleyen Demir, işleri bittikten sonra traktörüne bakarak keyif kahvesi içiyor.

'BU TRAKTÖR BANA EKMEK KAPISI OLDU'

Hasan Demir, traktörüne olan bağlılığını şu sözlerle anlattı:

"Eskiden iş çok daha zordu ama çalışmaktan hiç vazgeçmedim. Çalıştım, kazandım, paramı biriktirdim. Sonra bu traktörü aldım. O gün benim için yeni bir hayat başladı. Daha çok çalıştım, daha çok iş yaptım. Eskiden başkasının tarlasını sürüyordum. Bu traktör sayesinde kazandım, çalıştığım tarlayı sahibinden satın aldım. Bugün o tarlanın sahibi olarak yine aynı traktörle toprağımı işliyorum.

Günümün büyük bölümünü tarlamda geçiriyorum. Toprak benim için bir yaşam biçimi. 50 yıldır aynı traktöre biniyorum. Hanımım vefat etti, hanımı değiştirdim, yeni hanımla evlendim ama traktörü değiştirmedim. Bu traktör bana ekmek kapısı oldu, hayatımı değiştirdi."

(DHA)