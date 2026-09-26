50 milyonluk birikim fonda kaldı, düğününü erteledi! "Ana para enflasyon hesabıyla ödensin" talebi

Fon skandalının mağdurlarından Kaan Akdoğan açıklamalarda bulundu. Ailesinin birikimini "güvenli" bir yatırım aracında değerlendirmek istediğini belirten Akdoğan, işlemlerin durdurulmasından kısa süre önce TERA bünyesindeki THF ve DOH fonlarına yatırım yaptığını ifade etti.

Akdoğan, söz konusu fonlarda BIST 30'da yer alan büyük şirketlerin hisselerine yatırım yapıldığı düşüncesiyle hareket ettiğini belirterek, toplam 50 milyon lirasını bu fonlara yatırdığını söyledi.

DÜĞÜNÜNÜ ERTELEDİ

Show Haber'e konuşan Akdoğan, yatırımcıların paralarına erişememesinin kendisini ve çevresini ciddi şekilde etkilediğini dile getirdi.

Akdoğan, bir ay sonra evlenmeyi planladığını ancak parasına erişememesi nedeniyle düğününü ertelemek zorunda kaldığını söyledi.

"ANA PARAM VE ENFLASYON FARKI ÖDENSİN"

Yatırım kararının ardından çevresinden eleştiriler aldığını aktaran Akdoğan, fonlara yatırım yapmanın kumar olarak değerlendirilmesine tepki gösterdi.

Akdoğan, yatırımcıların işlemlerini devletin düzenleyici çerçevesi içerisinde faaliyet gösteren bir kurum üzerinden gerçekleştirdiğini düşündüklerini belirterek, amaçlarının riskli bir kazanç arayışı değil, ellerindeki birikimi korumak olduğunu söyledi.

Akdoğan, yatırdığı ana paranın, geçen sürede yaşanan enflasyon da dikkate alınarak kendisine geri ödenmesini istedi.

Akdoğan şunları söyledi:

"İnsanlar bize kızıyor, oraya girilir mi diyorlar. Bu bir kumar değil arkadaşlar. Bu devletin kurumunda işlem yapan bir kurumdu. Kendine ait bankaları olan bir kurumdu. Biz sadece paramızı korumak istedik. Ana paramızın enflasyon hesabıyla geri ödenmesini istiyoruz."