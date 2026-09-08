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Halk TV Türkiye 5 ülkenin Ankara büyükelçileri Erdoğan’a güven mektuplarını sundu

5 ülkenin Ankara büyükelçileri Erdoğan’a güven mektuplarını sundu

Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada’nın Ankara büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektuplarını sundu.

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5 ülkenin Ankara büyükelçileri Erdoğan’a güven mektuplarını sundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada devletleri Ankara büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Kabul kapsamında Tayland Büyükelçisi Chaturont Chaiyakam, İsveç Büyükelçisi Ulrika Funered, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson ve Kanada Büyükelçisi Marcel Lebleu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektuplarını sundu.

5 ülkenin Ankara büyükelçileri Erdoğan’a güven mektuplarını sundu - Resim : 1

Büyükelçilerin güven mektuplarını sunmasının ardından Erdoğan, diplomatlarla ayrı ayrı görüştü.

5 ülkenin Ankara büyükelçileri Erdoğan’a güven mektuplarını sundu - Resim : 2

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kabulün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirildiği belirtildi. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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