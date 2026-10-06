5 katlı apartmanda korku dolu anlar: Alevlerin arasında mahsur kaldılar

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

AKŞAMÜSTÜ DEHŞETİ YAŞADILAR

Korkutan yangın, saat 17.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 1897. Sokak'ta çıktı. 5 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

APARTMANDA 5 KİŞİ MAHSUR KALDI

Polis sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan 5 kişi ekipler tarafından tahliye edildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)