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Halk TV Türkiye 5 katlı apartmana yıldırım düştü!

5 katlı apartmana yıldırım düştü!

Amasya’da etkili olan sağanak sırasında 5 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım düştü. Çatıda hasar meydana gelirken, kopan parçalar çevreye savruldu. Olayda yaralanan olmazken, ekipler binada inceleme başlattı.

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5 katlı apartmana yıldırım düştü!

Amasya’da etkili olan şiddetli sağanak yağış sırasında 5 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım düştü. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, binada hasar meydana geldi.

SAĞANAK YAĞIŞ SIRASINDA İSABET ETTİ

Olay, saat 15.30 sıralarında Ellibeşevler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda yaşandı. Kent genelinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış esnasında, söz konusu apartmanın çatısına yıldırım düştü.

5 katlı apartmana yıldırım düştü! - Resim : 1

ÇATI PARÇALARI ETRAFA SAÇILDI

Yıldırımın büyük bir gürültüyle çatıya isabet etmesiyle birlikte, çatının bazı bölümlerinden kopan parçalar çevreye savruldu. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, yetkililere bildirdi.

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5 katlı apartmana yıldırım düştü! - Resim : 3

EKİPLER SEVK EDİLDİ, İNCELEME BAŞLATILDI

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, AFAD, YEDAŞ, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, binada ve elektrik sistemlerinde inceleme başlattı.

CAN KAYBI VEYA YARALI YOK

Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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