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5 ilde soygun yaptılar, Samsun'da yakalandılar

Samsun’un Çarşamba ilçesindeki evden 70 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 kadın şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin 5 farklı ildeki 6 hırsızlık suçundan da arandığı belirlendi.

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5 ilde soygun yaptılar, Samsun'da yakalandılar
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesindeki bir evden 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığının ihbar edilmesi üzerine çalışma yürüttü.

5 ilde soygun yaptılar, Samsun'da yakalandılar - Resim : 1

HIRSIZLIK SIRASINDA KULLANDIKLARI KIYAFETLER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Tokat’tan Samsun’a gelen F.B. (26) ve F.B. (24) isimli kadınlar olduğu tespit edildi. Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyonda şüpheliler, yakalanıp gözaltına alındı. Aramalarda, şüphelilerin hırsızlık sırasında kullandıkları kıyafet ve ayakkabılar ele geçirildi.

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 5 farklı şehirdeki 6 ayrı hırsızlık olayından da arandıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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