Halk TV Türkiye İzmir'de şebeke yenileme mesaisi: 7 ilçede elektrikler geçici olarak kesilecek

İzmir'de şebeke yenileme mesaisi: 7 ilçede elektrikler geçici olarak kesilecek İzmir'de 5 Haziran Cuma günü şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 7 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Çiğli, Aliağa ve Karşıyaka başta olmak üzere toplam 13 noktada belirli saatlerde planlı enerji kesintisi uygulanacak.