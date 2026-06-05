İzmir'de şebeke yenileme mesaisi: 7 ilçede elektrikler geçici olarak kesilecek
İzmir'de 5 Haziran Cuma günü şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 7 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Çiğli, Aliağa ve Karşıyaka başta olmak üzere toplam 13 noktada belirli saatlerde planlı enerji kesintisi uygulanacak.
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5 HAZİRAN 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
5 Haziran 2026 Cuma günü İzmir'in 7 ilçesinde toplam 13 noktada elektrik kesintisi yaşanacak.
Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler:
- Aliağa (2 kesinti)
- Çiğli (5 kesinti)
- Foça (1 kesinti)
- Karşıyaka (2 kesinti)
- Menderes (1 kesinti)
- Menemen (1 kesinti)
- Torbalı (1 kesinti)
Elektrik kesintisi yaşanmayacak ilçeler:
- Balçova
- Bayındır
- Bayraklı
- Bergama
- Beydağ
- Bornova
- Buca
- Çeşme
- Dikili
- Gaziemir
- Güzelbahçe
- Karabağlar
- Karaburun
- Kemalpaşa
- Kınık
- Kiraz
- Konak
- Narlıdere
- Ödemiş
- Seferihisar
- Selçuk
- Tire
- Urla
5 HAZİRAN 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aliağa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 04:00 - 10:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Bahçedere │ Kapukaya
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aliağa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Fatih, Bahçeli Evler Küme Evleri, Eski Foça Asfaltı Cd., Papatya Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çiğli
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 01:00 - 01:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Atatürk │ Egekent │ İzkent, 8809/12. Sk., 8809/17. Sk., 8809/20. Sk., 8809/22. Sk., 8809/23. Sk., 8809/26. Sk., 8809/28. Sk., 8838. Sk., 8838/17. Sk., 8838/18. Sk., 8838/19. Sk., 8838/21. Sk., 8841. Sk., 8841/1. Sk., 8841/5. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çiğli
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Egekent
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çiğli
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ahmet Taner Kışlalı │ Maltepe, 6831. Sk., 6834. Sk., 6840. Sk., 6840/1. Sk., 6841. Sk., 6842. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çiğli
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Harmandalı │ Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos Cd., 9001. Sk., 9003. Sk., 9007. Sk., 9008. Sk., 9010. Sk., 9012. Sk., 9014. Sk., 9015. Sk., 9015/2. Sk., 9017. Sk., 9101. Sk., 9102. Sk., 9102/1. Sk., 9107. Sk., 9108/2. Sk., Dostluk Cd., Gazi Sk., Harmandalı Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çiğli
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 16:00 - 16:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Atatürk │ Egekent │ İzkent, 8809/12. Sk., 8809/17. Sk., 8809/20. Sk., 8809/22. Sk., 8809/23. Sk., 8809/26. Sk., 8809/28. Sk., 8838. Sk., 8838/17. Sk., 8838/18. Sk., 8838/19. Sk., 8838/21. Sk., 8841. Sk., 8841/1. Sk., 8841/5. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Foça
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ilıpınar, Foça İzmir Karayolu Sk., Ilıpınar Köyü Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karşıyaka
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: İnönü, 6730. Sk., 6732. Sk., 6732/1. Sk., 6732/4. Sk., 6732/5. Sk., 6739. Sk., 6739/1. Sk., 6740. Sk., 6743. Sk., 6746. Sk., 6747. Sk., 6748. Sk., 6749. Sk., 6758. Sk., 6758/1. Sk., 6759. Sk., 6760. Sk., 6761. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karşıyaka
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 14:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Bahariye │ Bahçelievler, 1856. Sk., 1856/1. Sk., 1856/2. Sk., Orhan Şaik Gökyay Cd., Şehit İbrahim Er Sk., Zübeyde Hanım Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menderes
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Oğlananası │ Atatürk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menemen
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Esatpaşa │ Kazımpaşa, 1. İstasyon Gç., 1212. Sk., 1531. Sk., 2. İstasyon Gç., Atatürk Cd., Atatürk Gç. Sk., Niyazi Kaplangi Cd., Şehit Ali İhsan Kalmaz Cd., Şehit Ali İhsan Kalmaz Geçidi Sk., Yüksel Kayan Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Torbalı
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Demirci, 6262/1. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi