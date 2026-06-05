AYEDAŞ kesintisi İSKİ'yi vurdu: Ataşehir'de geniş çaplı su kesintisi yaşanıyor
İstanbul'da 5 Haziran Cuma günü şebeke arızaları ve enerji kesintisi nedeniyle 5 ilçede su kesintisi yaşanıyor. Ataşehir, Başakşehir, Beşiktaş, Eyüpsultan ve Silivri'deki bazı mahallelerde musluklar geçici süreyle akmayacak.
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5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SU KESİNTİLERİ
5 Haziran 2026 Cuma günü İstanbul'un 5 ilçesinde toplam 10 mahallede su kesintisi yaşanıyor.
Su kesintisi yaşanan ilçeler:
- Ataşehir (1 kesinti)
- Başakşehir (1 kesinti)
- Beşiktaş (1 kesinti)
- Eyüpsultan (1 kesinti)
- Silivri (1 kesinti)
Su kesintisi yaşanmayan ilçeler:
- Adalar
- Arnavutköy
- Avcılar
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Bayrampaşa
- Beykoz
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Çekmeköy
- Esenler
- Esenyurt
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kadıköy
- Kağıthane
- Kartal
- Küçükçekmece
- Maltepe
- Pendik
- Sancaktepe
- Sarıyer
- Sultanbeyli
- Sultangazi
- Şile
- Şişli
- Tuzla
- Ümraniye
- Üsküdar
- Zeytinburnu
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ
Ataşehir
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:40 - 12:00 │ Süre: 2 saat 20 dakika
- Konum: Ferhatpaşa │ Kayışdağı │ Mimar Sinan │ Yeni Camlıca │ Yenişehir │ İnönü
- Sebep: AYEDAŞ enerji kesintisi kaynaklı su kesintisi
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ
Başakşehir
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:33 - 13:00 │ Süre: 2 saat 27 dakika
- Konum: Altınşehir
- Sebep: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ
Beşiktaş
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:50 - 13:00 │ Süre: 2 saat 10 dakika
- Konum: Sinanpaşa
- Sebep: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:22 - 12:00 │ Süre: 1 saat 38 dakika
- Konum: Mithatpaşa
- Sebep: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ SU KESİNTİSİ
Silivri
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:42 - 12:00 │ Süre: 2 saat 18 dakika
- Konum: Fevzipaşa
- Sebep: 150 mm çaplı şebeke hattı arızası
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi