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Halk TV Türkiye AYEDAŞ kesintisi İSKİ'yi vurdu: Ataşehir'de geniş çaplı su kesintisi yaşanıyor

AYEDAŞ kesintisi İSKİ'yi vurdu: Ataşehir'de geniş çaplı su kesintisi yaşanıyor

İstanbul'da 5 Haziran Cuma günü şebeke arızaları ve enerji kesintisi nedeniyle 5 ilçede su kesintisi yaşanıyor. Ataşehir, Başakşehir, Beşiktaş, Eyüpsultan ve Silivri'deki bazı mahallelerde musluklar geçici süreyle akmayacak.

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AYEDAŞ kesintisi İSKİ'yi vurdu: Ataşehir'de geniş çaplı su kesintisi yaşanıyor
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5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

5 Haziran 2026 Cuma günü İstanbul'un 5 ilçesinde toplam 10 mahallede su kesintisi yaşanıyor.

Su kesintisi yaşanan ilçeler:

  1. Ataşehir (1 kesinti)
  2. Başakşehir (1 kesinti)
  3. Beşiktaş (1 kesinti)
  4. Eyüpsultan (1 kesinti)
  5. Silivri (1 kesinti)

Su kesintisi yaşanmayan ilçeler:

  • Adalar
  • Arnavutköy
  • Avcılar
  • Bağcılar
  • Bahçelievler
  • Bakırköy
  • Bayrampaşa
  • Beykoz
  • Beylikdüzü
  • Beyoğlu
  • Büyükçekmece
  • Çatalca
  • Çekmeköy
  • Esenler
  • Esenyurt
  • Fatih
  • Gaziosmanpaşa
  • Güngören
  • Kadıköy
  • Kağıthane
  • Kartal
  • Küçükçekmece
  • Maltepe
  • Pendik
  • Sancaktepe
  • Sarıyer
  • Sultanbeyli
  • Sultangazi
  • Şile
  • Şişli
  • Tuzla
  • Ümraniye
  • Üsküdar
  • Zeytinburnu
İstanbul'da 31 ilçede planlı elektrik kesintisi: 87 noktada etkileniyorİstanbul'da 31 ilçede planlı elektrik kesintisi: 87 noktada etkileniyor

5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

Ataşehir

  • Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
  • Saat: 09:40 - 12:00 │ Süre: 2 saat 20 dakika
  • Konum: FerhatpaşaKayışdağıMimar SinanYeni CamlıcaYenişehirİnönü
  • Sebep: AYEDAŞ enerji kesintisi kaynaklı su kesintisi

5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

Başakşehir

  • Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
  • Saat: 10:33 - 13:00 │ Süre: 2 saat 27 dakika
  • Konum: Altınşehir
  • Sebep: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ

Beşiktaş

  • Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
  • Saat: 10:50 - 13:00 │ Süre: 2 saat 10 dakika
  • Konum: Sinanpaşa
  • Sebep: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

Eyüpsultan

  • Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
  • Saat: 10:22 - 12:00 │ Süre: 1 saat 38 dakika
  • Konum: Mithatpaşa
  • Sebep: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ SU KESİNTİSİ

Silivri

  • Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
  • Saat: 09:42 - 12:00 │ Süre: 2 saat 18 dakika
  • Konum: Fevzipaşa
  • Sebep: 150 mm çaplı şebeke hattı arızası
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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