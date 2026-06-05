İstanbul'da 31 ilçede planlı elektrik kesintisi: 87 noktada etkileniyor
İstanbul'da 5 Haziran Cuma günü BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yürütülecek planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında 31 ilçedeki 87 noktada elektrik kesintisi yaşanacak.
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
İstanbul'da 5 Haziran 2026 Cuma günü BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında 31 ilçede toplam 87 kesinti yaşanacak.
Kesinti olan ilçeler:
- Arnavutköy - 2
- Ataşehir - 5
- Avcılar - 1
- Bağcılar - 1
- Bahçelievler - 9
- Bakırköy - 1
- Bayrampaşa - 1
- Beylikdüzü - 2
- Beyoğlu - 3
- Beykoz - 1
- Büyükçekmece - 2
- Çatalca - 2
- Esenler - 2
- Esenyurt - 4
- Eyüpsultan - 2
- Fatih - 2
- Gaziosmanpaşa - 2
- Kartal - 1
- Küçükçekmece - 3
- Maltepe - 3
- Pendik - 6
- Sancaktepe - 1
- Sarıyer - 4
- Silivri - 2
- Sultanbeyli - 3
- Sultangazi - 2
- Şile - 4
- Şişli - 1
- Tuzla - 2
- Ümraniye - 1
- Zeytinburnu - 4
Elektrik kesintisi yaşanmayacak ilçeler:
- Adalar
- Başakşehir
- Beşiktaş
- Çekmeköy
- Güngören
- Kadıköy
- Kağıthane
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 00:00 - 06:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ömerli, Prof. Mehmet Bozkurt Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Anadolu, Cemsultan, Kadriye, Orhan, Samimi Sk. │ Hadımköy
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ataşehir
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Fırat, Ataşehir Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ataşehir
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 15:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Mahirbey, Kara Kartal, Pınarbaşı, Büyük Kartal, Yeşilvadi Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ataşehir
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 15:30 - 16:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Kurtuluş, Nazar, Alkan, Selçuklu Cami, Kevser, Küçükbakkalköy Yolu, Kayışdağı, Çelenk, Karslı Ahmet, Meskenler Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ataşehir
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Çardak, Rüstemağa, Yüksel, Ebedi, Merdivenköy Yolu, Ali Ay, Rüya Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ataşehir
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 18:30 - 19:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: 79., Ferhatpaşa Yolu, Türker, Serpil, 34., 28., 77., 75., Samandıra, 30., 32., 81. Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Avcılar
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Tahtakale, Ayçiçeği Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bağcılar
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bağlar, 1., 15., 63., Mimar Sinan, Yalçın Koreş, Yavuz Sultan Selim Sk.
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 07:30 - 11:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Bahçelievler, Adnan Kahveci, Nurettinpaşa, Yaseminli, Çınarlı, İsmailpaşa Sk.
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 12:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Bahçelievler, Ali Rıza Kuzucan, Basın Sitesi, Deli Hüseyinpaşa, Latif Dinçbaş, Radyum, Talatpaşa, Tunçdal Yüzatlı, Zeki Karsan Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 15:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Bahçelievler, Celal Nuri, Mehtap, Neyire Neyir Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Soğanlı, Haciali, Çavuşpaşa, Özçelik, Şener Sk.
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Soğanlı, Aydoğdu, Hüdaverdi, Mustafa Kemalpaşa, Misket, Revani, Reyhan, Sıraevler Çıkmazı, Sokullu, Zümrüt 1 Sk. │ Siyavuşpaşa, Akın 1, Atilla, Başak, Derya 2, Emek, Esenler, Filiz, Kavaklık, Kestane, Köprübaşı, Kirazlı, Meşeli, Mustafa Kemalpaşa, Reyhan, Vişne, Çitlembik Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yenibosna Merkez │ Fevzi Çakmak, Başgil, Fatih, Karabekir, Sükünet, Türkmen, Çiçek 1, İmren Sk. │ Çobançeşme, Dikmen, Ergenekon, Fatih, Halitpaşa, Manavgat, Serik, İbrahimpaşa Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yenibosna Merkez, 29 Ekim, Kavak, Kor, Yalçın Koreş, Çınar Sk.
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 12:00 - 18:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kocasinan Merkez, Akbayrak, Eski Edirne Yolu, Garip, Gazi, Gökırmak, Hatice, Mahmutbey, Mareşal Çakmak, Oktay, Polat 1, Sakıp Sabancı, Site 1, Taylan, Çuhadar, Şirin 3 Sk.
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 19:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kocasinan Merkez, Hür, Mahmutbey Sk.
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakırköy
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yeşilköy, Albay Salim İlkuçan, Demiryolu, Gazi Evrenos, Hareket Ordusu, Mahmut Şevket Paşa, Orhan Gazi, Sapan, Seyit Ali, Yeşilköy Halkalı, Zümrüt, Ümran, İrfaniye, İstasyon Sk.
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayrampaşa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Kocatepe, Gümrük İskelesi, Kantarcılar Sk. │ Kartaltepe, Fatih, Gümüşyolu Sk. │ Muratpaşa, Cicozyolu, Ereğli Sk.
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beylikdüzü
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gürpınar, Yahya Kemal Beyatlı, Yaşam, Yüce, Yücel, Zerdali, Çayeli, Çağla, Çizgi, Ömer Seyfettin, Şafak, Şeref, Şükran Sk. │ Adnan Kahveci, Kışla Sk.
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Beylikdüzü
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kavaklı, Yeşilyurt, Zağanos Paşa, Ürgüp, İbrahim Müteferrika Sk. │ Gürpınar, Akgün, Akçe, Bahçevan, Beldibi, Dede Korkut, Elmadağ, Ertuğrul, Evren, Ferah, Filiz, Gaye, Güldem, Heybetli, Hünkar, Kumsal, Kuğu, Motif, Mil, Nur, Pekmez, Sera, Tolga Sk.
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beyoğlu
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Firuzağa, Boğazkesen Sk. │ Tomtom, Bostaniçi Camii, Boğazkesen Sk.
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Beyoğlu
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cihangir, Akyol, Alçakdam Yokuşu, Bakraç, Başkurt, Kazancı Yokuşu, Mebusan Yokuşu, Pürtelaş, Sağıroğlu, Sıraselviler, Somuncu, Şehit Ahmet Çıkmazı Sk. │ Gümüşsuyu, Ağa Çırağı, Bol Ahenk, Hariciye Konağı, Kazancı Yokuşu, Kutlu, Mebusan Yokuşu, Merdiven Çıkmazı, Osmanlı, Saray Arkası Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Beyoğlu
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gümüşsuyu, Sağıroğlu, Selime Hatun Camii, Tak-ı Zafer, Tayyareci Ethem, Timsah, Ufak, Ülker Sk. │ Pürtelaş Hasan Efendi, Akyol, Alçakdam Yokuşu, Hardal, Mebusan Yokuşu, Taş Merdiven, Taş Merdiven Aralığı Sk. │ Ömer Avni, Fındıklı Çelebi Hamamı, Meclis-i Mebusan, Saray Arkası, Selime Hatun Camii Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Centilmen, Hakim, Mühendis, Bade Çıkmazı, Savcı, Sayman, Övünç, Mehmet Ali Birand, Gürz, Renkli, Kaptanlar, Hülagü Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Büyükçekmece
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Mimar Sinan Merkez
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Büyükçekmece
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Alkent 2000, Zambak 1. Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çatalca
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ormanlı, Boğaçhan, Birol, Kış, Kumluk, Namık, Namlı, Namzet, Nasip, Naz, Nazar, Nazdar, Nazende, Nazlıcan, Nazif, Nazik Çıkmazı, Nazilli Çıkmazı, Sanayi, Yaylacık Sk. │ Ferhatpaşa
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Çatalca
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ovayenice, Doruk, Dostane Çıkmazı, Doğantepe Çıkmazı, Doğuhan, Düzen, Ovayenice, Parseller Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 00:30 - 03:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Oruç Reis, Tekstilkent Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenler
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 03:00 - 06:30 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Oruç Reis
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenyurt
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 08:30 - 12:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Akevler, 1048., 1076. Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Yunus Emre, 268., 375., Avni Anıl Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akçaburgaz, 153., 3004., 3137., 3138. Sk. │ Osmangazi, Ahmet Yesevi Sk. │ Gökevler
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 13:30 - 18:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Akevler │ Güzelyurt
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mimar Sinan, 1.Hayat, 1.Huzur, 1.Lale, 4.Kanarya, Abdülhamit Han, Ayışığı, Fethiye, Kerem, Koza, Reyhan, Tevfik Efendi, Zümrüt, Çınar, Çilek, 2.Canan, 2.Ceviz, 2.Deniz, Papatya, Çapa Sk. │ Mithatpaşa, 2.Nur, 2.Sevgi, Abdülhamit Han, Alibaba, Kartal, Şehit Sinan Şen, Bal Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Güzeltepe, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mesihpaşa, Aksaray, Azimkar, Laleli, Mesihpaşa, Ordu, Paşazade, İhtisap Ağası, Şair Haşmet Sk. │ Topkapı, Sefa Bostanı, Sefa Hamamı Sk.
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Fatih
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ali Kuşçu, Başhoca, Başmüezzin, Başimam, Boyacı Kapısı, Darüşşafaka, Fatih, Feraizci, Fevzipaşa, Hacı Necipbey, Hafızpaşa, Musannif, Mükerrir, Müstakimzade, Yavuz Selim, Yedi Emirler, Yusuf Ziyapaşa Sk.
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Barbaros Hayrettin Paşa, 1110. Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Merkez, Kuyulu Sk. │ Şemsipaşa, 29., Küçükköy, Sokullu Mehmetpaşa Sk.
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kartal
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Köprübaşı, Aker, Gökçe, Ali Su, Zeytinlik Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Kemalpaşa, Güllü Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 14:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Kemalpaşa, 2.Gençtürk, Erkin, Halkalı Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gültepe, 1.Cengiz Topel, Er, Öz Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Maltepe
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 08:30 - 10:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Nedret, Tansel Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Tansel, Zuhal, Fil Yokuşu Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Zuhal, Fatoş, Kır, Fatma Çavuş, Füsun, Altan Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 10:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Çağın, Karayazı, Risale Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: D 100, Filinta, Merih, Altın Yayla Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yayalar, Asri, Şimal, Revzen, Tavus Kuşu, Rıfat Ilgaz, Hattat Rakım, Mercan, Udi Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 12:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Narlı Bahçe Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 13:30 - 15:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Merkür, Hacı Bayram Veli, Öbektaş, Abıhayat, Fuar, Ağa, Tenziilat, Müellif, Esat, Zemzem, Kalem, Kongre, Bahçe, Heybet, Gelin Çiçeği, Nizami, Yavuz Sultan Selim, Ecdat, Gündüz, Bedir, Aydos, Agah, Bartın, Şenpazar, Kulaç, Ebe, Atıf Efendi Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 15:30 - 17:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Talha, Karahan, Karayemiş, Zerafet, Serhat Kale, Sur, Medine, Ney, Vildan, Abdurrahmangazi, Güneş Gülü, Kalem, Fuzuli, Tolerans, Tenvir, Safa, Abide Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 11:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Zerafet Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SARIYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 00:30 - 05:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Maslak, AOS 38. Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Uskumruköy, Kilyos Sk. │ Zekeriyaköy, Aksak, Fırat, Kilyos Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Zekeriyaköy, Akasya, Basın Yayın Manolya, Basın Yayın Meşe, Basın Yayın Zeytin, Basın Yayın-Akasya, Basın Yayın-Ardıç, Basın Yayın-Erguvan, Basın Yayın-Hanımeli, Basın Yayın-Ihlamur, Basın Yayın-Köknar, Basın Yayın-Palmiye, Basın Yayın-Sardunya, Basın Yayın-Sedir, Basın Yayın-Selvi, Basın Yayın-Çam, Erguvan, Hanımeli, Fırat, Tarakçı Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 18:00 - 02:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: İstinye
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cumhuriyet, Çakırca Sk. │ Ortaköy, Abbasağa, Acıyonca, Adalarönü, Afyon, Alibey, Asmalıkahve, Atadan, Ağababa, Ağasar, Ağaçardı, Aşkale, Barbaros Hayrettin Paşa, Celal Bayar, Cümle, Doruk, Doğanbayır, Doğuhan, Dutbahçesi, Düzen, Garanti, Güvenç, Hekimbaşı, Hıdırellez, Kasapoğlu, Kenan, Kurabiye, Kurucay Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ortaköy, Kuvayi Milliye, Küheylan, Kilit, Madenözü, Melodi, Mustafa Kemal Atatürk, Sakin Efendi, Suatlar, Suluca, Tatlıpınar, Uluhan, Yamaç Çıkmazı, Yazıcı, Zeliha, Çakmar, Çarşıbaşı, Ödev, İlaldı, İncesu, İskender Sk. │ Selimpaşa, 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., Ovayenice Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultanbeyli
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 10:00 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Erikli Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sultanbeyli
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Fatih, Burcu, Ziya Ülhak Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sultanbeyli
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 14:30 - 16:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Erikli, Selimiye Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultangazi
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cebeci, 2493., 2495., 2496., 2497., 2503., 2505., U Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sultangazi
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Sultançiftliği, 156., 157., 158., 159., 160., 160/1., 161., 162., 163., 164., 166., 167., 168., 203., Gazi Mustafa Kemal Sk. │ İsmetpaşa, 122., 123., 123/1., 124., 125., 125/1., 126., 127., 128., 152., 153., 154., 155., Gazi Mustafa Kemal Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çağrı Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Mezarlık Altı, Elvan, Ağaç, Armutlu, Akan Dere, Çınarcık, Sezeroğlu, Meriç, Ağaçdere, Özdemirler, Yazımanayır Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Adak, Dostluk, Benek, Dönemeç, Hodan, Reyhan, Yaren, Kıvılcım, Vefa, Tarlabaşı, Vatansever, Yeniköy, Efelik, Beyazgül, Labada, Madımak, Ateş, Kızılcık, Yeniköy Deresi, Değerbilir, Çağdaş, Ebegümeci, Cumhuriyet, Çayırlar, Bostan, Hazan, Mutlu Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Fatih Çıkmazı, Zeki Müren, Eski Ağva Yolu, Şöhret, Nişan, Kıvanç, Cumhuriyet, Güvercin, Esenlik, Kale, Serüven, Bayrak, Kanarya, Doğanay, Beste, Kıvrım, Feray Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şişli
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 19 Mayıs, Aytekin Kotil, Eser, Fulya Bayırı, Mersinli Ahmet Sk. │ Fulya, Aytekin Kotil, Ayşecik, Ballıca, Fulya Bayırı Sk.
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Sümer, Nadide, Nehirli, Yayla Yolu, Görkem, Babacan, Doğannur, Gün Işığı Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Tuzla
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Ceylan, Abant, Palmiye, Tetik, Süheyla, Düş, Ezgi, Batuhan, Sultan, Kadife, Şefkat, Esenyel, Hamarat, Namdar, Hayal, Efekan, Serenat, Kamelya, Beyazıt, Akçınar, Kayhan, Nimet, Saygın, Bakır, Ovacık, Sardunya, Gezegen, Gökkuşağı, Esenlik, Ece, Bayram, Türkü Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ümraniye
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Hamza Yerlikaya, Günbatımı Sk.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Zeytinburnu
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Seyitnizam, Demirciler Sitesi 5., Demirciler Sitesi 6. Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Veliefendi, G/1. Çıkmaz Sk.
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Kazlıçeşme
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Maltepe, Eski Çırpıcı Yolu Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması